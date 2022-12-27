Уряд призначив нових членів наглядової ради ПриватБанку

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 27 грудня, затвердив новий склад наглядової ради державного "Приватбанку".

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, рішенням уряду припинено повноваження поточного складу незалежних членів наглядової ради банку та призначено нових за результатами конкурсного відбору.

Водночас член минулого скаладу наглядової ради "Приватбанку" Роман Сульжик назвав це рішення уряду несподіваним.

"Відповім одразу на запитання: "Чому тоді вас змінили?" чесно - я не знаю. Для мене це не логічно. Як і будь-яка організація чи група людей, ми - не ідеальні, але сумлінно робили свою роботу. І зараз влада бере на себе всю відповідальність за долю ліпшого в країні банку", - написав Сульжик у Facebook.

Він також зауважив, що не знайомий із новими членами наглядової ради банку.

Своєю чергою у Мінфіні уточнили, що до нового складу наглядової ради "Приватбанку" увійшли:

* Нільс Мелнґайліс - голова наглядової ради банку Luminor зі штаб-квартирою в Естонії, який працює у країнах Балтії;

* Збіґнєв Ягейло, який раніше понад десять років очолював польський PKO Bank;

* Володимир Литвин - до лютого 2022 року він працював заступником голови державного "Ощадбанку", зокрема, коли правління банку очолював нинішній голова НБУ Андрій Пишний;

* Федеріко Руссо - у 2007-2013 роках він очолював український банк італійської групи UniCredit.

* Міхай Іонеску - з 2012 року він працює на посаді директора у Deutsche Bank.

* Надір Азіз Шейх, який понад 39 років працював у структурах Citigroup у 7 країнах, включаючи 6 років досвіду в "Citibank Україна". З 2019 року він вже є незалежним членом наглядової ради "Приватбанку", головою комітету з питань аудиту, членом комітету з питань ризиків, членом комітету з питань призначень, корпоративного управління та винагород.

Окрім того, Кабмін своїм розпорядженням затвердив умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новими членами наглядової ради, та уповноважено голову правління "Приватбанку" на підписання цих договорів.