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АНАЛІТИКА

«Нова пошта» з 1 січня підвищить тарифи через подорожчання пального та інших витрат, скасує додплату за повернення

 

Група компаній "Нова пошта" через витрати, що зросли, повідомила про підвищення тарифів на свої послуги з 1 січня 2023 року для підвищення гарантій та якості доставки в умовах війни.

"Враховуючи стрибки цін на пальне та інші витрати, "Нова пошта" з початку 2023 року вносить зміни до тарифів. Ми робимо цей крок, щоб і надалі гарантувати своєчасну та якісну доставку під час війни", - йдеться у релізі компанії у вівторок.

Згідно з ним, з початку нового року, відправлення посилки Україною до 2 кг коштуватиме 70 грн, до 10 кг - 100 грн, до 30 кг - 140 грн, тоді як сьогодні тариф становить 60 грн, 80 грн та 120 грн відповідно. У категорії "Локал" новий тариф на посилки - відповідно 50-80-120 замість 40-60-80 нині.

Водночас "Нова пошта" скасує додаткову плату за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні, що становить 20 грн, і тепер вона буде безоплатною.

Крім того, з нового року тарифи для поштоматів будуть такими самими, як для відділень, тоді як нині для посилок до або з поштоматів діє єдиний тариф 60 грн.

Доставка документів у фірмовому картонному конверті до відділення та поштомату з 1 січня коштуватиме 55 грн замість нинішніх 45 грн.

Компанія також підвищить оплату за кур'єрські послуги: з 30 до 35 грн для відправлень до 30 кг і з 90 до 100 грн за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг.

Доплата за доставку до смт або села зросте з 20 грн до 25 грн.

Окрім того, подорожчання торкнеться і перевезення вантажів на палетах (приблизно на 10%) та фрахтових перевезень (приблизно на 16,7-20%).

До ГК "Нова пошта" входять, зокрема, компанії "Нова пошта", "НП Логістик", NovaPay та "Нова пошта Глобал".

Мережа налічує майже 10 тис. відділень у всій Україні. Кількість відправлень за 2021 рік перевищила 372 млн.

Як повідомлялося, інфляція в Україні за підсумками листопада у річному вирахуванні становила 26,5%, за підсумками року вона очікується на рівні до 30%, а в наступному оцінки коливаються від 22,5% до 28% і вище.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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