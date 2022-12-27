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АНАЛІТИКА

Укрпошта з 1 січня знизить тарифи на відправку посилок у Польщу на 75%

 

Тарифи на відправку посилок у Польщу через EMS-сервіс акціонерного товариства "Укрпошта" з 1 січня будуть знижені на 75%.

Як передає Укрінформ, про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив у Телеграмі.

"Щойно підписав наказ, щоб з 1 січня тарифи на відправку посилок в Польщу через EMS-сервіс Укрпошти були знижені на 75%. Але гаманець відсотками не виміряєш, тому до грошей. Посилка до 1 кг буде коштувати десь $6 / ≈ 240 гривень. Відправити можна буде до майже будь-якого відділення Пошти Польської. Терміни доставки 7-14 днів", - зазначив він.

За словами Смілянського, багато українців зараз розділені з родичами і друзями сотнями кілометрів, тому часто звичайна, на перший погляд, посилка з дому може викликати по-справжньому щирі емоції та спогади.

До того ж, підкреслив він, нові тарифи будуть доступні і для підприємців, що дозволить розширити горизонти для продажу української продукції.

"Але наказ - верхівка айсбергу. Цьому передувала кропітка робота, яка почалась з нашої ініціативи та була підтримана Президентом України під час його чисельних перемовин з Президентом Польщі. А зараз - вже реалізована завдяки спільній роботі нашої найкращої міжнародної команди у співпраці з Поштою Польщі. Дякую колегам, що пішли на зустріч і зробили пересилання посилок доступнішим для наших громадян", - зауважив Смілянський.

Він додав, що на цьому Укрпошта не зупиняється. Разом з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Укрзалізницею та Офісом Президента Укрпошта продовжує робити все, щоб у новому році поїхав перший поштовий міжнародний вагон, і тоді швидкість та якість доставки ще більше покращиться.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні стартує програма заміни старих лампочок розжарювання на нові LED-лампи. Їх обмінюватимуть у відділеннях Укрпошти.
 

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