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«Укрнафта» найняла компанію зі США за $240 тисяч для оцінки запасів нафти і газу
09:11 27.12.2022 |
ПЕК (газ та електроенергія), Нафта, бензин, автогаз, Новини компаній
ПАТ "Укрнафта" уклала договір з американською компанією Miller and Lents, Ltd. (штат Техас) щодо послуг з виконання незалежної оцінки запасів нафти і газу. Вартість послуг - 240 тисяч доларів.
Про це повідомляється у системі "Прозорро".
"Укрнафта" уклала договір з американською компанією 20 грудня - за результатами тендеру.
Конкурентів на тендері у Miller and Lents, Ltd. не було.
При цьому крайній термін надання послуг - 20 лютого 2023 року. У договорі йдеться, що виконавець має підрахувати видобувні запаси у розбурених, не розбурених та ймовірних родовищах, а також визначити величину чистого доходу.
Водночас попередній звіт має бути готовий до 10 лютого.
У своїй пропозиції "Miller and Lents, Ltd." вказала, що вже займалось оцінкою запасів "Укрнафти" за контрактом від 10 липня 2013 року, зазначають "Наші гроші".
Видання нагадує, що у 2017 році "Укргазвидобування" наймало цю ж фірму для оцінки своїх запасів.
Нагадаємо:
ПАТ "Укрнафта", яка нині перебуває в управлінні Міноборони, переходить на державну систему закупівель Prozorro.
У понеділок, 7 листопада, ЕП повідомила, що компанії, пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним перейдуть у власність держави.
У той же день про відповідне рішення офіційно заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. За його словами, вилучені активи набули статусу військового майна і були передані в управління Міністерства оборони.
Після завершення воєнного стану ці активи можуть бути повернуті власникам або відповідно відшкодована їх вартість.
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