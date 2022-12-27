«Укрнафта» найняла компанію зі США за $240 тисяч для оцінки запасів нафти і газу

ПАТ "Укрнафта" уклала договір з американською компанією Miller and Lents, Ltd. (штат Техас) щодо послуг з виконання незалежної оцінки запасів нафти і газу. Вартість послуг - 240 тисяч доларів.

Про це повідомляється у системі "Прозорро".

"Укрнафта" уклала договір з американською компанією 20 грудня - за результатами тендеру.

Конкурентів на тендері у Miller and Lents, Ltd. не було.

При цьому крайній термін надання послуг - 20 лютого 2023 року. У договорі йдеться, що виконавець має підрахувати видобувні запаси у розбурених, не розбурених та ймовірних родовищах, а також визначити величину чистого доходу.

Водночас попередній звіт має бути готовий до 10 лютого.

У своїй пропозиції "Miller and Lents, Ltd." вказала, що вже займалось оцінкою запасів "Укрнафти" за контрактом від 10 липня 2013 року, зазначають "Наші гроші".

Видання нагадує, що у 2017 році "Укргазвидобування" наймало цю ж фірму для оцінки своїх запасів.

Нагадаємо:

ПАТ "Укрнафта", яка нині перебуває в управлінні Міноборони, переходить на державну систему закупівель Prozorro.

У понеділок, 7 листопада, ЕП повідомила, що компанії, пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним перейдуть у власність держави.

У той же день про відповідне рішення офіційно заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. За його словами, вилучені активи набули статусу військового майна і були передані в управління Міністерства оборони.

Після завершення воєнного стану ці активи можуть бути повернуті власникам або відповідно відшкодована їх вартість.