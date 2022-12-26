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АНАЛІТИКА

Україна отримала майже півмільярда кубометрів газу, - Нафтогаз

 

НАК Нафтогаз України домовився про поставку 450 мільйонів кубометрів газу для сталого проходження зими.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу НАК Нафтогаз України.

"Ми домовилися про поставку майже півмільярда кубів газу: 350 млн куб. м від нашого важливого партнера, норвезької нафтогазової компанії Equinor, та 100 млн куб. м від авторизованих Європейським банком реконструкції та розвитку продавців", - заявив глава правління компанії Олексій Чернишов.

Також він додав, що для стабільної електрогенерації, яка знаходиться під постійними обстрілами росіян, необхідно ще близько 2 млрд кубометрів газу.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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