Фінансові новини
- |
- 23.12.22
- |
- 19:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Deutsche Bahn передав 63 генератори «Укрзалізниці», готує ще понад 300
18:00 23.12.2022 |
Німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn відправив «Укрзалізниці» генератори для налагодження роботи в умовах дефіциту електроенергії, спричиненого обстрілами Росією енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Перша партія у складі 63 генераторів була відправлена в п'ятницю із залізничної станції в Ганновері до Києва, а в січні Deutsche Bahn планує передати ще 325 менших, аварійних генераторів. Передання є безоплатною допомогою "Укрзалізниці".
Як пояснив генеральний директор Deutsche Bahn Ріхард Лутц, генератори забезпечать електроенергію та опалення на залізничних станціях і ремонтних заводах, а також використовуватимуться безпосередньо в поїздах.
325 аварійних електрогенераторів, які "Укрзалізниця" отримає в січні, будуть використовуватися для забезпечення електроенергією пасажирів та робочих місць українських залізничників.
У вересні Deutsche Bahn та "Укрзалізниця" підписали меморандум про взаєморозуміння, в якому домовились про довгострокове партнерство. Насамперед ідеться про допомогу в повоєнній відбудові залізничних шляхів і модернізації вантажних коридорів і терміналів.
Станом на середину листопада Німеччина поставила Україні щонайменше 2430 електрогенераторів у зв'язку з руйнуванням інфраструктури Росією, а пізніше оголосила про нову допомогу для України, щоб пом'якшити труднощі після масштабного пошкодження критичної інфраструктури російськими ракетними ударами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сенат США підтримав конфіскацію активів РФ на користь України
|Без нових обстрілів енергосистема стабілізується до літа – Міненерго
|Після проведення відкритого конкурсу до кінця березня 2023 року буде призначено нового директора НАБУ - Меморандум з МВФ
|«Світло нашої віри не згасне». Що Зеленський сказав у виступі в Конгресі США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Deutsche Bahn передав 63 генератори «Укрзалізниці», готує ще понад 300
|«Укрзалізниця» домовилася з кредиторами про відстрочку виплат за євробондами на $900 мільйонів
|Потужності «ArcelorMittal Кривий Ріг» через війну завантажені лише на 20%, – гендиректор
|«Укрнафта» призупинила обслуговувати талони та паливні карки «Привату»
|Фонд держмайна вперше виставляє на приватизацію морський порт
|АМКУ оштрафував виробника чаю Greenfield та «Принцеса Нурі» за спробу приховати зв’язки з Росією
|Суд відкрив справу про банкрутство ММК ім.Ілліча
Бізнес
|У США продали джинси за 114 тисяч доларів. Що з ними не так
|Статки Ілона Маска тануть: за рік втратив $122 млрд
|Нова ініціатива ЄС після cтандартизації USB-C у смартфонах — знімні та екологічніші батареї з перероблених матеріалів
|Ілон Маск назвав умову залишення ним поста керівника Twitter
|Hyundai представив новий кросовер Kona
|Образився? Маск вирішив обмежити доступ до опитувань у Twitter
|Україна отримає ще 10 тисяч терміналів Starlink, - Федоров