Deutsche Bahn передав 63 генератори «Укрзалізниці», готує ще понад 300

Німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn відправив «Укрзалізниці» генератори для налагодження роботи в умовах дефіциту електроенергії, спричиненого обстрілами Росією енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Перша партія у складі 63 генераторів була відправлена в п'ятницю із залізничної станції в Ганновері до Києва, а в січні Deutsche Bahn планує передати ще 325 менших, аварійних генераторів. Передання є безоплатною допомогою "Укрзалізниці".

Як пояснив генеральний директор Deutsche Bahn Ріхард Лутц, генератори забезпечать електроенергію та опалення на залізничних станціях і ремонтних заводах, а також використовуватимуться безпосередньо в поїздах.

325 аварійних електрогенераторів, які "Укрзалізниця" отримає в січні, будуть використовуватися для забезпечення електроенергією пасажирів та робочих місць українських залізничників.

У вересні Deutsche Bahn та "Укрзалізниця" підписали меморандум про взаєморозуміння, в якому домовились про довгострокове партнерство. Насамперед ідеться про допомогу в повоєнній відбудові залізничних шляхів і модернізації вантажних коридорів і терміналів.

Станом на середину листопада Німеччина поставила Україні щонайменше 2430 електрогенераторів у зв'язку з руйнуванням інфраструктури Росією, а пізніше оголосила про нову допомогу для України, щоб пом'якшити труднощі після масштабного пошкодження критичної інфраструктури російськими ракетними ударами.