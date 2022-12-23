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«Укрзалізниця» домовилася з кредиторами про відстрочку виплат за євробондами на $900 мільйонів
11:14 23.12.2022 |
АТ "Укрзалізниця" отримала згоду кредиторів на відстрочку виплат за двома випусками єврооблігацій на загальну суму $895 млн.
Про це віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у Facebook.
"Укрзалізниця" сьогодні успішно завершила процедуру голосування холдерів за реструктуризацію виплат по двох випусках євроблігацій на загальну суму $ 895 млн... В результаті холдерами прийняті пропозиції компанії - аналогічно суверенному боргу виплати по процентах та основному боргу перенесені на 2 роки", - написав Кубраков.
Він уточнив, що кредитори погодилися відкласти погашення єврооблігацій з погашенням у 2024 році на 2026 рік, а з погашенням у 2026 році - на 2028 рік відповідно. Виплати купонів, які припадали на 2023-2024 роки, перенесені до січня 2025 року з можливістю їх капіталізації.
"Відтермінування виплат по єврооблігаціями дозволить "Укрзалізниці" знизити навантаження на ліквідність компанії в умовах сьогодення та сприятиме стабільній роботі та безперервним залізничним перевезенням вантажів і пасажирів в умовах воєнного та післявоєнного часу", - зазначив Кубраков.
Він зауважив, що зміна умов випуску єврооблігацій також дозволить "Укрзалізниці" вивільнити свої фінансові ресурси для ремонту пошкодженої залізничної інфраструктури та рухомого складу, а також відновлення сполучення з деокупованими територіями.
Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" звернулася з проханням до власників своїх єврооблігацій з погашенням у 2024 та 2026 роках відстрочити всі платежі за ними на 24 місяці.
Термін погашення єврооблігацій-2024 пропонується перенести з 9 липня 2024 року на 9 липня 2026 року, а єврооблігацій-2026 - з 15 липня 2026 року до 15 липня 2028 року, виплата купонів щодо кожного з випусків здійснюється раз на півроку.
Компанія, на відміну від держави, яка раніше домовилася про відстрочку виплат за своїми єврооблігаціями на два роки, пропонує винагороду за згоду відстрочити виплати у розмірі 0,5% від номіналу.
На відстрочені купонні платежі також нараховуються відсотки за поточними ставками, які емітент може або виплатити повністю або частково у зазначені два роки, або капіталізувати.
У документах також зазначається, що "Укрзалізниця" має намір однаково ставитись до власників обох випусків облігацій, проте залишає за собою право відмовитися від "перехресної умови" у будь-який час до оголошення результатів.
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