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АНАЛІТИКА

«Укрзалізниця» домовилася з кредиторами про відстрочку виплат за євробондами на $900 мільйонів

11:14 23.12.2022 |

Новини компаній

 

АТ "Укрзалізниця" отримала згоду кредиторів на відстрочку виплат за двома випусками єврооблігацій на загальну суму $895 млн.

Про це віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у Facebook.

"Укрзалізниця" сьогодні успішно завершила процедуру голосування холдерів за реструктуризацію виплат по двох випусках євроблігацій на загальну суму $ 895 млн... В результаті холдерами прийняті пропозиції компанії - аналогічно суверенному боргу виплати по процентах та основному боргу перенесені на 2 роки", - написав Кубраков.

Він уточнив, що кредитори погодилися відкласти погашення єврооблігацій з погашенням у 2024 році на 2026 рік, а з погашенням у 2026 році - на 2028 рік відповідно. Виплати купонів, які припадали на 2023-2024 роки, перенесені до січня 2025 року з можливістю їх капіталізації.

"Відтермінування виплат по єврооблігаціями дозволить "Укрзалізниці" знизити навантаження на ліквідність компанії в умовах сьогодення та сприятиме стабільній роботі та безперервним залізничним перевезенням вантажів і пасажирів в умовах воєнного та післявоєнного часу", - зазначив Кубраков.

Він зауважив, що зміна умов випуску єврооблігацій також дозволить "Укрзалізниці" вивільнити свої фінансові ресурси для ремонту пошкодженої залізничної інфраструктури та рухомого складу, а також відновлення сполучення з деокупованими територіями.
Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" звернулася з проханням до власників своїх єврооблігацій з погашенням у 2024 та 2026 роках відстрочити всі платежі за ними на 24 місяці.

Термін погашення єврооблігацій-2024 пропонується перенести з 9 липня 2024 року на 9 липня 2026 року, а єврооблігацій-2026 - з 15 липня 2026 року до 15 липня 2028 року, виплата купонів щодо кожного з випусків здійснюється раз на півроку.

Компанія, на відміну від держави, яка раніше домовилася про відстрочку виплат за своїми єврооблігаціями на два роки, пропонує винагороду за згоду відстрочити виплати у розмірі 0,5% від номіналу.

На відстрочені купонні платежі також нараховуються відсотки за поточними ставками, які емітент може або виплатити повністю або частково у зазначені два роки, або капіталізувати.

У документах також зазначається, що "Укрзалізниця" має намір однаково ставитись до власників обох випусків облігацій, проте залишає за собою право відмовитися від "перехресної умови" у будь-який час до оголошення результатів.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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