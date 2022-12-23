Фінансові новини
- |
- 23.12.22
- |
- 11:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Потужності «ArcelorMittal Кривий Ріг» через війну завантажені лише на 20%, – гендиректор
11:07 23.12.2022 |
Криворізький гірничо-металургійний комбінат "ArcelorMittal Кривий Ріг" (Дніпропетровська область) зараз працює із завантаженням виробничих потужностей на 20%, виробництво металопродукції впало на 66%.
Про це повідомив генеральний директор підприємства Мауро Лонгобардо у зверненні до працівників підприємства.
"Щодня, щогодини ворог намагається зруйнувати мирні міста по всій Україні, позбавити їх мешканців тепла, світла, нормального життя, завдає ударів по критичній інфраструктурі. Нещодавній бликаут і ракетний удар країни-агресора по підприємству, яке призвело до загибелі нашого колеги, тому підтвердження. І, на жаль, немає гарантії, що вони були останніми", - сказав Лонгобардо.
У свою чергу, в інтерв'ю виданню НВ Бізнес він уточнив, що гірничий департамент працює на 20-25% штатних обсягів, на металургійному виробництві планується незабаром задувка доменної печі №6, щоб вийти на рівень виробництва сталі в 20-25%.
Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку надасть найбільшому меткомбінату України - "АрселорМіттал Кривий Ріг" - до $100 млн кредиту.
"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури та катанки. Наразі комбінат перебуває у серйозній кризі через російське вторгнення. Традиційні ринки експорту концентрату та металопродукції стали недосяжними для підприємства через блокаду РФ українських морських портів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сенат США підтримав конфіскацію активів РФ на користь України
|Без нових обстрілів енергосистема стабілізується до літа – Міненерго
|Після проведення відкритого конкурсу до кінця березня 2023 року буде призначено нового директора НАБУ - Меморандум з МВФ
|«Світло нашої віри не згасне». Що Зеленський сказав у виступі в Конгресі США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Укрзалізниця» домовилася з кредиторами про відстрочку виплат за євробондами на $900 мільйонів
|Потужності «ArcelorMittal Кривий Ріг» через війну завантажені лише на 20%, – гендиректор
|«Укрнафта» призупинила обслуговувати талони та паливні карки «Привату»
|Фонд держмайна вперше виставляє на приватизацію морський порт
|АМКУ оштрафував виробника чаю Greenfield та «Принцеса Нурі» за спробу приховати зв’язки з Росією
|Суд відкрив справу про банкрутство ММК ім.Ілліча
Бізнес
|Ілон Маск назвав умову залишення ним поста керівника Twitter
|Hyundai представив новий кросовер Kona
|Образився? Маск вирішив обмежити доступ до опитувань у Twitter
|Україна отримає ще 10 тисяч терміналів Starlink, - Федоров
|Маска запросили надати свідчення у Європарламенті
|Український виробник паперу з опалого листя отримав 2,5 мільйона євро від ЄС на будівництво фабрики
|Кількість активних абонентів Starlink досягла 1 мільйону