Потужності «ArcelorMittal Кривий Ріг» через війну завантажені лише на 20%, – гендиректор

Криворізький гірничо-металургійний комбінат "ArcelorMittal Кривий Ріг" (Дніпропетровська область) зараз працює із завантаженням виробничих потужностей на 20%, виробництво металопродукції впало на 66%.

Про це повідомив генеральний директор підприємства Мауро Лонгобардо у зверненні до працівників підприємства.

"Щодня, щогодини ворог намагається зруйнувати мирні міста по всій Україні, позбавити їх мешканців тепла, світла, нормального життя, завдає ударів по критичній інфраструктурі. Нещодавній бликаут і ракетний удар країни-агресора по підприємству, яке призвело до загибелі нашого колеги, тому підтвердження. І, на жаль, немає гарантії, що вони були останніми", - сказав Лонгобардо.

У свою чергу, в інтерв'ю виданню НВ Бізнес він уточнив, що гірничий департамент працює на 20-25% штатних обсягів, на металургійному виробництві планується незабаром задувка доменної печі №6, щоб вийти на рівень виробництва сталі в 20-25%.

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку надасть найбільшому меткомбінату України - "АрселорМіттал Кривий Ріг" - до $100 млн кредиту.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури та катанки. Наразі комбінат перебуває у серйозній кризі через російське вторгнення. Традиційні ринки експорту концентрату та металопродукції стали недосяжними для підприємства через блокаду РФ українських морських портів.



