«Укрнафта» призупинила обслуговувати талони та паливні карки «Привату»

ПАТ «Укрнафта» тимчасово призупинила партнерську програму по обслуговуванню паливних карток і талонів «Авіас». Про це повідомила прес-служба «Укрнафти».

«В зв'язку із невиконанням компаніями-емітентами (картковими операторами талонів ТМ «Авіас») зобов'язань по поставці палива та оплати наданих послуг по обслуговуванню паливних карток, ПАТ «Укрнафта» 23 грудня з 00.00 на всіх АЗК мережі UKRNAFTA припиняє реалізацію пального за скретч-картками (талонами), паливними картками «Авіас» та мобільним застосунком Energy», - йдеться у повідомлені.

Рішення про відновлення дії програми, як зазначили в «Укрнафті», буде оголошено додатково.

Разом з цим у компанії повідомили, що найближчим часом буде впровадження власної паливної картки «UKRNAFTA».

Зазначимо, до цього реалізацією талонів та паливних карток на бензини, ДП та скраплений газ «Укрнафти» займалася підконтрольна групі «Приват» компанія «Лівайн Торг». Перший договір про таку співпрацю був підписаний ще наприкінці 2017 року. Тоді «Лівайн Торг» не лише отримав право отоварювати свої талони «Авіас» через усі станції «Укрнафти», а й повністю контролювати корпоративний продаж її пального. При цьому «Укрнафта» була зобов'язана відпускати на своїх станціях пальне за талонами та скретч-картками «Авіас».

Як повідомляв enkorr, раніше новий менеджмент ПАТ «Укрнафта» прийняв рішення звільнити декількох топ-менеджерів компанії. Зокрема, віце-президента Фелікса Луньова, очільника департаменту збуту нафти і газу Андрія Куща і голову юридичної служби В'ячеслава Карташова.

Нагадаємо, на початку листопада влада України на основі закону «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», а також низки наказів верховного головнокомандувача ЗСУ прийняла рішення про примусове відчуження у власність держави акцій декількох стратегічно важливих підприємства, серед яких ПАТ «Укрнафта» й ПАТ «Укртатнафта», які раніше контролювались групою «Приват» та іншими приватними акціонерами.

7 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила це рішення.

Після цього у ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта» було змінено склад наглядових рад. Згодом керівником «Укрнафти» й «Укртатнафти» був призначений Сергій Корецький.