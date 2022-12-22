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Фонд держмайна вперше виставляє на приватизацію морський порт
18:41 22.12.2022 |
Фонд державного майна підготував приватизацію ДП "Морський торговельний порт Усть-Дунайськ". Аукціон відбудеться 17 січня на Prozorro.Продажі, а стартова ціна - 60 млн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ФДМУ.
«Цього року «Усть-Дунайськ» почав відігравати надважливу роль у світовій продовольчій безпеці. Він одним з перших відновив роботу після початку повномасштабного вторгнення російської армії. У нього великий потенціал для розвитку українського експорту продовольства. Для цього потрібні інвестиції, які може принести приватний бізнес», - зазначили у Фонді держмайна.
Порт складається з трьох активів: самого порту у м.Вилкове (Одещина), портопункту «Кілія» в однойменному місті і бази обслуговування спеціальних суден ліхтеровозів на острові Шабаш.
Безпосередньо вантажно-розвантажувальні роботи проводяться в портопункті Кілія, який розташований на 54 км річки Дунай. Паспортні глибини біля причалу - 3 м, фактичні - 1,5 м.
Зазначається, що за січень-вересень 2022 року порт отримав 848 тисяч грн чистого прибутку, а за січень-листопад сплатив понад 9 млн грн податків до бюджету. Лише з 1 квітня «Усть-Дунайськ» перевалив на експорт 153 тис. тонн зерна та 58 тис. т імпортних споживчих товарів.
Як повідомлялось, Фонд державного майна продовжить малу приватизацію у 2023 році. На Prozorro.Продажі вже опубліковані перші 7 оголошень про приватизаційні аукціони, які відбудуться в січні наступного року.
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