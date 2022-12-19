Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Один із українських атомних енергоблоків буде виведений у ремонт

 

НАЕК "Енергоатом" планує провести ремонтні роботи на одному з українських атомних енергоблоків.

"На період, доки відновлюватимуть готовність енергосистеми приймати існуючу потужність атомної генерації, "Енергоатом" вирішив вивести один енергоблок у ремонт, щоб усунути зауваження", - зазначається в повідомленні компанії в телеграм-каналі.

Раніше "Енергоатом" повідомив, що станом на 18 грудня працюють усі дев'ять атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території, однак сумарну потужність двох блоків обмежують більш ніж на 600 МВт через неготовність енергосистеми прийняти від них можливий обсяг електроенергії.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8377
  0,0164
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 11:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4106  0,02 0,05 40,2169  0,11 0,28
EUR 41,1813  0,06 0,15 42,2931  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес