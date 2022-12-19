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Один із українських атомних енергоблоків буде виведений у ремонт
05:24 19.12.2022 |
НАЕК "Енергоатом" планує провести ремонтні роботи на одному з українських атомних енергоблоків.
"На період, доки відновлюватимуть готовність енергосистеми приймати існуючу потужність атомної генерації, "Енергоатом" вирішив вивести один енергоблок у ремонт, щоб усунути зауваження", - зазначається в повідомленні компанії в телеграм-каналі.
Раніше "Енергоатом" повідомив, що станом на 18 грудня працюють усі дев'ять атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території, однак сумарну потужність двох блоків обмежують більш ніж на 600 МВт через неготовність енергосистеми прийняти від них можливий обсяг електроенергії.
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