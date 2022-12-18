Фінансові новини
- |
- 18.12.22
- |
- 22:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄБРР надасть «Укрпошті» грант на 4,5 мільйона євро для розширення доступу до інтернету
20:41 18.12.2022 |
Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку затвердила грант у розмірі 4,5 млн євро для розширення доступу до інтернету в Україні через національного поштового оператора "Укрпошта".
Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, передає Інтерфакс-Україна.
Грант, який буде отримано зі Спеціального фонду акціонерів ЄБРР, профінансує придбання пристроїв супутникового інтернету, електрогенераторів, щоб люди навіть у віддалених сільських районах України залишалися на зв'язку, незважаючи на тривалі атаки Росії на електроенергетичну інфраструктуру країни.
Кошти гранту покриють 1,7 тис. поштових відділень у понад 450 містах.
"Укрпошта" доповнить кошти ЄБРР додатковими 1,5 млн євро власних коштів для цього проєкту, щоб купити додаткове обладнання, включно з опалювальними печами, Wi-Fi-роутерами та освітлювальним обладнанням.
Як повідомлялося, Європейський банк реконструкції та розвитку веде переговори з муніципалітетами на деокупованих територіях України та готовий їх підтримати.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|РФ випустила 76 ракет по об'єктах критичної інфраструктури України, 60 з них було знищено - Залужний
|Рада ЄС офіційно затвердила дев'ятий пакет санкцій проти РФ
|Енергосистема України зберігає необхідну частоту 50 Гц, працює синхронно з європейською - «Укренерго»
|Ракетна атака призвела до пошкодження орієнтовно 9 об'єктів генерації - глава Міненерго
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄБРР надасть «Укрпошті» грант на 4,5 мільйона євро для розширення доступу до інтернету
|ЄБРР виділить «ArcelorMittal Кривий Ріг» $100 млн кредит
|"Київстар" виділив 55 млн грн на обладнання УДЦР для посилення захисту цифрової інфраструктури України
"Київстар" системно інвестує у відновлення та посилення цифрового захисту країни. Раніше ми вже виділили 300 млн грн для відновлення цифрової інфраструктури України в рамках програми United24, з яких 150 млн грн вже переведено на рахунок НБУ", - наводяться в повідомленні слова СЕО "Київстару" Олександра Комарова.
|Укрзалізниця вперше купуватиме рейки у французької Saarstahl. Контракт – на 1,5 млрд грн
|ЄБРР та «Укренерго» підписали угоди про залучення 300 млн євро для відбудови енергоінфраструктури
|Нафтогазова компанія JKX з активами в Україні повідомила про значний контроль Коломойського
|«ДТЕК Енерго» Ахметова прогнозує на кінець року рекордний збиток майже в 20 мільярдів
Бізнес
|Платформа Volkswagen MEB+ для електромобілів наступного покоління забезпечить автономність до 700 км та прискорену зарядку
|Маск знову продав акцій Tesla на майже $4 мільярди
|Cенат США заборонив держслужбовцям використовувати TikTok на робочих телефонах
|Гучний скандал у Китаї: заарештовано 63 члени банди криптовалютчиків
|Засновника криптобіржі FTX затримали на Багамах. Йому загрожує екстрадиція в США
|Уряд Китаю заборонив експорт до РФ процесорів Loongson, які могли б замінити Intel, – ЗМІ
|ЄС встановив граничний термін для переходу на USB-C в смартфонах — 28 грудня 2024 року