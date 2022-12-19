Виробника «Ушастого няня» віддадуть в управління власникам магазинів Eva і Varus

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) обрало управителя для заарештованих активів компанії "Вінницяпобутхім", яка виготовляє популярні засоби для прання "Ушастий нянь". Про це йдеться на сайті АРМА.

Конкурс, в якому взяли участь 10 претендентів, виграло ТОВ "Крайтекс-Сервіс" з групи компаній Afina.

Її бенефіціари - бізнесмени Валерій Кіптик і Руслан Шостак, яким також належать мережа супермаркетів Varus і мережа магазинів EVA. Afina випускає побутову хімію під брендами PRIDE, iFresh, вологі серветки !YES, папір Джамбо та рушники на рулоні.

АРМА вказує, що Крайтекс-Сервіс підтвердив наявність досвіду, відповідність критеріям відбору та запропонував оптимальну програму управління.

Компанія обіцяє перераховувати до державного бюджету по 3,75 млн грн щомісяця від управління арештованими активами (не враховуючи податків та зборів, витрат на управління активом та винагороди самого управителя).

Під управління перейдуть торгові марки, статутний капітал, комплекс виробничих будівель та споруд, земельні ділянки та рухоме майно Вінницяпобутхіму.

Фактична передача управління об'єктом відбудеться після проведення оцінки активу.



