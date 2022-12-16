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АНАЛІТИКА

ЄБРР виділить «ArcelorMittal Кривий Ріг» $100 млн кредит

12:02 16.12.2022 |

Новини компаній

ЄБРР виділить «ArcelorMittal Кривий Ріг» $100 млн кредитЄвропейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділить Криворізькому гірничо-металургійному комбінату ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг (АМКР, Дніпропетровська обл.) кредит $100 млн на поповнення оборотного капіталу.

"Кредит буде використано для фінансування потреб компанії в оборотному капіталі для забезпечення безперервності діяльності в Україні", - наголошується у повідомленні банку у четвер.

Згідно з ним, рада директорів банку схвалила цей проєкт на засіданні 14 грудня.

ЄБРР нагадав, що надав АМКР фінансування у 2017 році, розробив комплексний План екологічних та соціальних заходів (ESAP) і стежить за його виконанням ПЕММ, здійснюючи у останні роки контрольні візити на підприємство.

"Загалом компанія йшла за графіком впровадження та надала звітність відповідно до вимог. Надання оборотного капіталу в рамках концепції стійкості України дозволить, серед іншого, продовжити інвестиційні плани та реалізувати чинний ESAP, що, у свою чергу, дозволить значно покращити стан довкілля, здоров'я та безпеки населення на об'єкті", - зазначив банк.

ЄБРР уточнив, що ключовим аспектом поточної інвестиційної програми є модернізація аглофабрики, і цей інвестиційний процес триває: наразі продовжуються роботи на агломераційних лініях, а також на об'єктах з очищення повітря, проте деякі інвестиції, заплановані на 2022-2023 роки, були відкладені через війну і близькість фронту.

ArcelorMittal Кривий Ріг - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури й катанки, власником компанії є ArcelorMittal.

АМКР 24 листопада цього року після блекауту, що стався напередодні, через російський ракетний обстріл енергетичної інфраструктури, повідомив про критичне обмеження споживання електроенергії і призупинення більшості виробничих процесів. Згідно з інформацією компанії, наявних обсягів електроенергії недостатньо, щоб підтримувати виробництво навіть на рівні 20% потужності.

Крім того, вночі 5 грудня АМКР зазнав російського ракетного удару.
 

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