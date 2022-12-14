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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця вперше купуватиме рейки у французької Saarstahl. Контракт – на 1,5 млрд грн

 

Укрзалізниця у вівторок, 13 грудня, вперше підписала прямий договір із французьким виробником рейок Saarstahl Rail, повідомив у Facebook член правління компанії Орест Логунов.

"Цей контракт допоможе відновити поточну пошкоджену рейку і замінити застарілу, яка відпрацювала свій ресурс. Це дасть змогу збільшити швидкість і безпеку руху поточною колією", - написав він.

Контракт підписали в межах зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з французьким міністром економіки, фінансів, промислового і цифрового суверенітету Брюно Ле Мером.

Вартість угоди - 37,6 млн євро.

До війни виробниками рейок були Азовсталь, Дніпровський меткомбінат у Кам'янському та Дніпровський метзавод у Дніпрі. Деякі види рейок виробляли тільки на Азовсталі, яку росіяни знищили під час битви за Маріуполь.

Пресслужба Кабінету міністрів повідомила, що 13 грудня було підписано ще три угоди:

● Договір гарантії з ЄБРР щодо залучення 300 млн євро кредиту для Укренерго на екстрене відновлення мереж електропередачі. Кошти також супроводжуються грантом 70 млн євро від Нідерландів на закупівлю високовольтного обладнання
● Довгострокова програма між урядами України та Франції щодо підтримки цифрової галузі нашої держави.
● Меморандум про постачання мостів для потреб Укравтодору на суму близько 25 млн євро.

Крім того, двосторонню угоду з ЄБРР уклала Франція. Домовленість передбачає ще 100 млн євро допомоги для України.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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