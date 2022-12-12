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АНАЛІТИКА

Нафтогазова компанія JKX з активами в Україні повідомила про значний контроль Коломойського

 

Ігор Коломойський 6 січня 2022 року набув статусу особи зі значним контролем у нафтогазовій компанії JKX Oil&Gas LTD з активами в Україні.

Згідно з британським держреєстром, відповідне повідомлення було отримано 8 грудня.

У ньому Коломойського зазначено громадянином Ізраїлю.

Спочатку JKX повідомила про великого приватного бенефіціара ще в червні, проте тоді не змогла розкрити даних про нього.

Крім того, компанія цього понеділка повідомила про відставку аудитора.

Як повідомлялося, акціонери JKX у листопаді 2021 року схвалили делістинг із Лондонської фондової біржі (LSE) та викуп 23,3% акцій. Акції компанії торгувалися LSE з 20 березня 2006 року. Перереєстрація JKX у приватну компанію відбулася на початку лютого цього року.

Найбільшим акціонером JKX на грудень 2021 року були Eclairs Group Коломойського та Геннадія Боголюбова - 27,54% акцій та Bridgewater Holdings Corp. Олександра Шнира - 19,97%. Інші великі акціонери - Neptune Invest & Finance Corp. (12,98%), Keyhall Holding Ltd - 11,45% та Interneft Ltd - 6,17%.

JKX Oil & Gas займається розвідкою і видобутком вуглеводнів в Україні та РФ. Належна JKX "Полтавська газонафтова компанія" (ПГНК, Poltava Petroleum Company, РРС) є однією з найбільших недержавних нафтогазовидобувних компаній в Україні. Володіє п'ятьма ліцензіями на видобуток та однією - на геологічне вивчення, зокрема на дослідно-промислову експлуатацію.

У жовтні минулого року JKX повідомила про плани продати російську операційну дочірню компанію ТОВ "Южгазенерджи", бажаючи повністю зосередитись на розвитку проєктів в Україні, проте публічної інформації про її продаж немає.

ПГНК у 2021 році скоротила видобуток газу на 17,6% (на 42 млн куб. м) порівняно з 2020 роком - до 196,9 млн куб. м, видобуток нафти та конденсату - на 8,6% (на 3,9 тис. тонн) до 41,7 тис. тонн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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