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Нафтогазова компанія JKX з активами в Україні повідомила про значний контроль Коломойського
16:10 12.12.2022 |
ПЕК (газ та електроенергія), Нафта, бензин, автогаз, Новини компаній, Політика
Ігор Коломойський 6 січня 2022 року набув статусу особи зі значним контролем у нафтогазовій компанії JKX Oil&Gas LTD з активами в Україні.
Згідно з британським держреєстром, відповідне повідомлення було отримано 8 грудня.
У ньому Коломойського зазначено громадянином Ізраїлю.
Спочатку JKX повідомила про великого приватного бенефіціара ще в червні, проте тоді не змогла розкрити даних про нього.
Крім того, компанія цього понеділка повідомила про відставку аудитора.
Як повідомлялося, акціонери JKX у листопаді 2021 року схвалили делістинг із Лондонської фондової біржі (LSE) та викуп 23,3% акцій. Акції компанії торгувалися LSE з 20 березня 2006 року. Перереєстрація JKX у приватну компанію відбулася на початку лютого цього року.
Найбільшим акціонером JKX на грудень 2021 року були Eclairs Group Коломойського та Геннадія Боголюбова - 27,54% акцій та Bridgewater Holdings Corp. Олександра Шнира - 19,97%. Інші великі акціонери - Neptune Invest & Finance Corp. (12,98%), Keyhall Holding Ltd - 11,45% та Interneft Ltd - 6,17%.
JKX Oil & Gas займається розвідкою і видобутком вуглеводнів в Україні та РФ. Належна JKX "Полтавська газонафтова компанія" (ПГНК, Poltava Petroleum Company, РРС) є однією з найбільших недержавних нафтогазовидобувних компаній в Україні. Володіє п'ятьма ліцензіями на видобуток та однією - на геологічне вивчення, зокрема на дослідно-промислову експлуатацію.
У жовтні минулого року JKX повідомила про плани продати російську операційну дочірню компанію ТОВ "Южгазенерджи", бажаючи повністю зосередитись на розвитку проєктів в Україні, проте публічної інформації про її продаж немає.
ПГНК у 2021 році скоротила видобуток газу на 17,6% (на 42 млн куб. м) порівняно з 2020 роком - до 196,9 млн куб. м, видобуток нафти та конденсату - на 8,6% (на 3,9 тис. тонн) до 41,7 тис. тонн.
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