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«ДТЕК Енерго» Ахметова прогнозує на кінець року рекордний збиток майже в 20 мільярдів
14:01 12.12.2022 |
Збитки компанії "ДТЕК Енерго" на кінець 2022 року можуть становити під 20 млрд грн, що є рекордним показником.
Про це повідомив генеральний директор компанії Ільдар Салєєв, передає Forbes.
"За 10 місяців 2022-го збиток теплової генерації "ДТЕК Енерго" - 17,6 млрд грн. На кінець року прогнозуємо збиток під 20 млрд грн. Це буде рекордний збиток компанії", - зазначив він в інтерв'ю виданню.
За його словами, у січні-листопаді падіння відпуску електроенергії становило 28%. Це пов'язано не тільки з обстрілами, але й з падінням споживання на близько 30%.
Салєєв зазначив, що втрати компанії внаслідок ураженння її ТЕС росіянами впливають на здатність відновлювати енергооб'єкти після чергових атак, що може призвести до зростання дефіциту потужності в системі та, як наслідок, триваліших відключень електроенергії.
Як повідомлялося, за словами гендиректора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва, відновлення пошкоджених енергооб'єктів до довоєнного рівня займе роки.
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