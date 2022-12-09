АвтоКрАЗ отримав нового гендиректора. Завод Костянтина Жеваго перейшов державі

Новим генеральним директором заводу "АвтоКрАЗ", який вилучили у державну власність на час воєнного стану, передавши Міністерству оборони, замість Романа Черняка став Володимир Носов. Про це свідчать дані аналітичного сервісу Contr Agent.

Носов обійняв посаду керівника підприємства з 7 грудня 2022 року.

Людина з таким самим іменем у 2012-2017 роках була директором ПрАТ "Укрсталь Конструкція", що належить Олені Гайдук, дружині колишнього секретаря РНБО та одного з засновників корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Віталія Гайдука.

АвтоКрАЗ - найбільший в Україні виробник великовантажних вантажівок - цивільних і військових. Компанії належить Кременчуцький автомобільний завод, який входить у групу "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго. З 2019 року АвтоКрАЗ перебуває у стані банкрутства.

За 2020 рік компанія отримала майже 1,3 млрд грн чистого збитку за виторгу - 101,7 млн грн. Підприємство має понад 9,2 млрд грн фінансових зобов'язань. АвтоКрАЗ може виготовляти понад 30 різних моделей вантажних автомобілів.

