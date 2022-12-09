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АНАЛІТИКА

Ощадбанк пішов проти РФ до Європейського суду з прав людини

 

Ощадбанк 8 грудня подав скаргу проти РФ до Європейського суду з прав людини через завдані військовою агресією збитки.

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

Банк наголошує, що внаслідок збройної агресії РФ українським компаніям та громадянам було завдано значних матеріальних збитків. "Ощадбанк не став винятком, багато його відділень зазнали руйнацій та пошкоджень, а сам банк - значних втрат", - йдеться в заяві.

Документація воєнних злочинів дозволила банку "застосувати міжнародно визнані юридичні механізми, спрямовані на відновлення справедливості та покарання агресора".
За матеріалами: Економічна правда
 

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