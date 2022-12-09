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Американська DFC та банк «Львів» підписали 10-річну угоду щодо надання гарантій на кредити для ММСБ на суму $19 млн
11:04 09.12.2022 |
Американська компанія Development Finance Corporation (DFC) та банк "Львів" 8 грудня підписали другу 10-річну угоду щодо надання для неї гарантій на кредити для мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ), повідомила пресслужба банку в четвер.
"Фінансова підтримка від американських організацій дасть змогу прокредитувати український бізнес майже на $19 млн", - уточнюється в повідомленні.
Водночас зазначається, що нова гарантійна угода охоплює кредитування ММСБ у всіх секторах економіки та дає змогу банку покривати 80% кредитного ризику за кредитами, що виплачуються за умов угоди з надання гарантій.
Як повідомлялося, у квітні 2020 року ЄБРР надав чотирирічний кредит EUR7,5 млн банку "Львів" на кредитування МСБ за програмою EU4Business-ЄБРР, а у вересні - 10-річний кредит з надання банку гарантій на кредити для мікро-, малого та середнього бізнесу .
Банк "Львів" засновано 1990 року. Регіональний банк із повністю європейськими акціонерами з 2007 року, що спеціалізується на кредитуванні МСП на заході України.
За даними НБУ на початок травня цього року, за розміром загальних активів він посідав 29-те місце (6,44 млрд грн) серед 69 українських банків.
Мережа банку налічує 19 відділень із головним офісом у Львові.
У січні 2019 року 51% акцій банку викупив Фонд responsAbility (Швейцарія), а потім до акціонерів зайшла Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO). За інформацією на сайті банку, наразі його основними акціонерами є Фонд responsAbility - 48,557189%, громадянин Ісландії Маргеїр Петурсон - 37,469202% та NEFCO - 13,93623%. На початок 2022 року другим великим акціонером був громадянин Ісландії Маргеїр Петурсон (48,93%).
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