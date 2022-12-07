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«Нафтогаз» домовився з норвезькою Equinor про закупівлю додаткового обсягу газу
17:52 07.12.2022 |
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» домовилась з найбільшою нафтогазовою компанією Норвегії Equinor про закупівлю додаткового обсягу газу.
Про це йдеться у повідомленні НАКу, передають Українськi Новини.
Згідно з повідомленням, в ході зустрічі очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов та президент та генеральний директор Equinor Андерс Опедал обговорили посилення стратегічного партнерства та закупівлі додаткового обсягу газу, необхідного Україні для проходження опалювального сезону.
"Маємо з Equinor перші домовленості щодо закупівлі додаткового обсягу газу для проходження найскладнішого за нашу історію опалювального сезону. Сподіваємося на спеціальні умови закупівлі та подальше резервування необхідного нам обсягу", - сказав Чернишов.
Чернишов зазначив, що Equinor є стратегічним партнером "Нафтогазу" не лише для закупівлі газу, а й для потенційного розвитку національного видобутку.
"Співпраця нашої групи компаній із Equinor розпочалася понад 10 років тому. Впевнений, що зараз наше стратегічне партнерство виходить на новий рівень", - сказав він.
Як повідомляли Українськi Новини, на період опалювального сезону 2022-2023 років Україні необхідно додатково до 3 млрд куб. м газу на суму понад 4 млрд доларів.
Кабмін передав "Нафтогазу" 12,7 млрд гривень, отримані від уряду Канади для закупівлі газу.
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