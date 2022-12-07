Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Нафтогаз» домовився з норвезькою Equinor про закупівлю додаткового обсягу газу

 

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» домовилась з найбільшою нафтогазовою компанією Норвегії Equinor про закупівлю додаткового обсягу газу.

Про це йдеться у повідомленні НАКу, передають Українськi Новини.

Згідно з повідомленням, в ході зустрічі очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов та президент та генеральний директор Equinor Андерс Опедал обговорили посилення стратегічного партнерства та закупівлі додаткового обсягу газу, необхідного Україні для проходження опалювального сезону.

"Маємо з Equinor перші домовленості щодо закупівлі додаткового обсягу газу для проходження найскладнішого за нашу історію опалювального сезону. Сподіваємося на спеціальні умови закупівлі та подальше резервування необхідного нам обсягу", - сказав Чернишов.

Чернишов зазначив, що Equinor є стратегічним партнером "Нафтогазу" не лише для закупівлі газу, а й для потенційного розвитку національного видобутку.

"Співпраця нашої групи компаній із Equinor розпочалася понад 10 років тому. Впевнений, що зараз наше стратегічне партнерство виходить на новий рівень", - сказав він.

Як повідомляли Українськi Новини, на період опалювального сезону 2022-2023 років Україні необхідно додатково до 3 млрд куб. м газу на суму понад 4 млрд доларів.

Кабмін передав "Нафтогазу" 12,7 млрд гривень, отримані від уряду Канади для закупівлі газу.
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5232
  0,3182
 0,83

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4621  0,04 0,09 40,2221  0,09 0,24
EUR 40,7052  0,10 0,24 41,8076  0,16 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес