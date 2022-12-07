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АНАЛІТИКА

«Нафтогаз» оцінює втрати у видобутку газу через російські обстріли об'єктів групи у листопаді в $700 млн

 

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов оцінює втрати у виробництві природного газу через російські обстріли у листопаді газодобувних об'єктів групи в $700 млн.

"Втрати у видобутку газу оцінюються приблизно в $700 млн. Обсяг, який ми не змогли виробити через поломку нашого обладнання, викликає додаткову складність і додатковий попит на цей ресурс з інших країн", - сказав він під час організованої ЄБРР дискусії зі стабілізації та відновлення України.

За його словами, фахівці групи працюють над усуненням пошкоджень інфраструктури, а відновити обсяги втраченого виробництва газу планується до кінця грудня цього року.

Чернишов також уточнив, що Україна оцінює необхідність додаткового імпорту протягом поточного опалювального сезону близько 2,6 млрд куб. м газу, який може знадобитися для виробництва електроенергії й тепла.

"Очікуваний обсяг додаткового імпорту оцінюється в 2,6 млрд куб. м, необхідних для виробництва електроенергії. Але це може бути не остаточна кількість через те, що ракетні атаки (на енергетичну інфраструктуру - ІФ-У) продовжуються", - пояснив він.

Чернишов висловив подяку ЄБРР і країнам-донорам за фінансування для закупівлі газу. "Для нас очевидно, що наше майбутнє, проходження Україною опалювального сезону дуже залежить від ефективної співпраці з тими, кого ми дуже цінуємо. Дякую всім з мого боку", - резюмував голова НАК.

Як повідомлялося, 17 листопада було завдано ударів більш ніж по 10 газовидобувних об'єктах "Нафтогазу".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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