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«Нова пошта Глобал» почала доставляти з інтернет-магазинів Чехії
17:34 02.12.2022 |
"Нова пошта Глобал", яка входить до групи компаній "Нова пошта", запустила дев'яту країну, доступну для онлайн-шопінгу - Чехію.
Замовити товар можна через сервіс NP Shopping, а термін доставки становитиме від восьми робочих днів.
"Це вже дев'ята країна, з якої українці можуть купувати необхідні товари для дому, одяг популярних брендів та техніку, таких як Starlink, зарядні станції EcoFlow, безпосередньо в чеських онлайн-магазинах, в яких немає прямої доставки до України. Доставку можна замовити за адресою, до будь-якого відділення або поштомату "Нова пошта" в Україні", - наголошується у повідомленні компанії у п'ятницю.
Для замовлення товарів українцям вже доступні онлайн-магазини із дев'яти країн: США, Італії, Туреччини, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Франції, Іспанії та Чехії.
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