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АНАЛІТИКА

Укренерго залучило кошти від ЄБРР та Нідерландів для відновлення підстанцій

 

НЕК "Укренерго" залучило сумарно 372 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку та Нідерландів для відновлення підстанцій та підвищення фінансової стабільності компанії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Укренерго.

""Укренерго" залучило 300 млн євро кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), а також 72 млн євро грантових коштів від Нідерландів для відновлення мереж та підвищення фінансової стабільності компанії", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що 150 млн євро кредитних коштів ЄБРР та 72 млн євро гранту будуть спрямовані на закупівлю обладнання, яке терміново необхідне для підстанцій, що зазнали масованих ракетних ударів росіян. Решта кредиту ЄБРР буде використана для поповнення оборотних коштів Укренерго, зокрема для виконання фінансових зобов'язань компанії на ринку електроенергії в умовах неплатежів, що виникли на ринку через війну.

Зазначається, що залучені кошти дозволять зменшити необхідні витрати компанії на придбання обладнання для відновлення енергомережі, що зазнала значних пошкоджень внаслідок вже семи масованих ракетних атак ворога.

Як повідомлялося, Європейський Союз передає Україні ще 40 електрогенераторів, на додачу до 550 одиниць, які вже були відправлені в межах Механізму цивільного захисту ЄС.

Масовані атаки на українську енергосистему тривають із 10 жовтня. Через значні пошкодження об'єктів енергетики по всій країні вводяться погодинні та екстренні відключення електроенергії.
 

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