Міноборони призначило нового керівника «Мотор Січі»

Міністерство оборони змінило керівництво ПАТ "Мотор Січ", яке спеціалізується на виробництві авіаційної техніки.

Як повідомляє пресслужба міністерства, 28 листопада внесені зміни до Статуту ПАТ "Мотор Січ", а також достроково припинено повноваження членів наглядової ради, голови та членів ради директорів компанії.

Також, припинено повноваження та звільнено з посади президента "Мотор Січі" багаторічного власника компанії Вячеслава Богуслаєва, арештованого за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.

Водночас наказом міністра оборони новим гендиректором підприємства призначений Олексій Нікіфоров. Міноборони не оприлюднило біографію нового керівника "Мотор Січі".

Крім того, обрано новий склад наглядової ради та її голову - заступника міністра економіки Ігоря Фоменка, який уже провів перше засідання.

До новоствореної Наглядової ради підприємства також увійшли: Роман Коновалов, Сергій Корж, Юрій Пащенко та Юрій Шаповал.

"Окрім цього, зареєстровані усі зміни, які містяться в Єдиному державному реєстрі. Відтепер стратегічне підприємство працюватиме у режимі 24/7 на задоволення оборонних потреб держави", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, 23 жовтня СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Наступного дня суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

Наказом Верховного головнокомандуючого на початку листопада стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Тоді міністр оборони Олексій Рєзніков заявляв, що міністерство вже сформувало нові наглядові ради цих підприємств.

"Загальні збори (акціонерів) відбулися. Затверджено наглядові ради, і вже згідно із законами, стандартами корпоративного управління ці наглядові ради призначатимуть поточний менеджмент, тобто виконавчих керівників і так далі, щоб робота підприємств не припинилася", - говорив Рєзніков.





