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Міноборони призначило нового керівника «Мотор Січі»
17:36 30.11.2022 |
Міністерство оборони змінило керівництво ПАТ "Мотор Січ", яке спеціалізується на виробництві авіаційної техніки.
Як повідомляє пресслужба міністерства, 28 листопада внесені зміни до Статуту ПАТ "Мотор Січ", а також достроково припинено повноваження членів наглядової ради, голови та членів ради директорів компанії.
Також, припинено повноваження та звільнено з посади президента "Мотор Січі" багаторічного власника компанії Вячеслава Богуслаєва, арештованого за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.
Водночас наказом міністра оборони новим гендиректором підприємства призначений Олексій Нікіфоров. Міноборони не оприлюднило біографію нового керівника "Мотор Січі".
Крім того, обрано новий склад наглядової ради та її голову - заступника міністра економіки Ігоря Фоменка, який уже провів перше засідання.
До новоствореної Наглядової ради підприємства також увійшли: Роман Коновалов, Сергій Корж, Юрій Пащенко та Юрій Шаповал.
"Окрім цього, зареєстровані усі зміни, які містяться в Єдиному державному реєстрі. Відтепер стратегічне підприємство працюватиме у режимі 24/7 на задоволення оборонних потреб держави", - зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, 23 жовтня СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Наступного дня суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.
Наказом Верховного головнокомандуючого на початку листопада стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.
Тоді міністр оборони Олексій Рєзніков заявляв, що міністерство вже сформувало нові наглядові ради цих підприємств.
"Загальні збори (акціонерів) відбулися. Затверджено наглядові ради, і вже згідно із законами, стандартами корпоративного управління ці наглядові ради призначатимуть поточний менеджмент, тобто виконавчих керівників і так далі, щоб робота підприємств не припинилася", - говорив Рєзніков.
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