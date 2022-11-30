Фінансові новини
- |
- 30.11.22
- |
- 12:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Південноукраїнська АЕС підключила один із блоків до енергомережі
12:16 30.11.2022 |
Південноукраїнська АЕС вранці 30 листопада підключила один із блоків до енергомережі.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.
"О 7 год. 27 хв. 30 листопада 2022 року енергоблок №... введено в експлуатацію та підключено до енергомережі. Набір потужності до номінальних параметрів буде здійснюватися протягом 29 годин", - зазначив він.
Нагадаємо, 23 листопада всі блоки Рівненської (чотири сумарної потужністю 2835 МВт), Південноукраїнської (три сумарної потужності 3000 МВт) і Хмельницької АЕС (два сумарної потужності 2000 МВт) вперше в історії були відключені через зниження частоти в енергосистемі України внаслідок масованих російських ракетних обстрілів.
Попередня російська ракетна атака 15 листопада призвела до відключення від енергосистеми двох блоків ХАЕС та одного блоку РАЕС.
ЗАЕС має шість блоків по 1000 МВт, проте станцію було повністю зупинено на початку вересня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Союзники з НАТО нарощуватимуть підтримку Україні - заява
|Угорщина поновила блокаду участі України в засіданнях НАТО
|Швеція анонсувала рекордний пакет допомоги для України
|Страх чи розрахунок? Чому Зеленський досі не заборонив УПЦ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Південноукраїнська АЕС підключила один із блоків до енергомережі
|«ДТЕК Енерго» викупить євробонди на суму до $50 млн за ціною до 27% від номіналу
|Україна провела тестовий імпорт електроенергії з Румунії
|Одеський припортовий завод перепрофілювався на завантаження зерна на експорт
|НБУ оприлюднив список банків, які працюватимуть при тривалих блекаутах
|ОККО, БРСМ, WOG обладнують свої АЗС терміналами Starlink
Бізнес
|Маск оголосив «амністію» для заблокованих акаунтів у Twitter
|Vivo X90 Pro Plus став першим смартфоном із процесором Snapdragon 8 Gen 2 – ціна від $910
|Український інтерфейс Xbox став загальнодоступним, але Microsoft поки не додала український регіон
|Toyota представила новий Prius
|Чи шкідливо заряджати телефон кілька разів на день: експерт дав відповідь
|Американська Nvidia офіційно пішла з Росії
|В Естонії затримали двох підозрюваних у криптошахрайстві на $575 млн