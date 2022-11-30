Південноукраїнська АЕС підключила один із блоків до енергомережі

Південноукраїнська АЕС вранці 30 листопада підключила один із блоків до енергомережі.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

"О 7 год. 27 хв. 30 листопада 2022 року енергоблок №... введено в експлуатацію та підключено до енергомережі. Набір потужності до номінальних параметрів буде здійснюватися протягом 29 годин", - зазначив він.

Нагадаємо, 23 листопада всі блоки Рівненської (чотири сумарної потужністю 2835 МВт), Південноукраїнської (три сумарної потужності 3000 МВт) і Хмельницької АЕС (два сумарної потужності 2000 МВт) вперше в історії були відключені через зниження частоти в енергосистемі України внаслідок масованих російських ракетних обстрілів.

Попередня російська ракетна атака 15 листопада призвела до відключення від енергосистеми двох блоків ХАЕС та одного блоку РАЕС.

ЗАЕС має шість блоків по 1000 МВт, проте станцію було повністю зупинено на початку вересня.