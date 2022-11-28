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Україна провела тестовий імпорт електроенергії з Румунії
16:46 28.11.2022 |
"Енергетична компанія України" (ЕКУ) здійснила тестовий імпорт електроенергії з Румунії.
Про це Укрінформу повідомила пресслужба компанії.
"Державний енерготрейдер АТ «Енергетична компанія України» (АТ «ЕКУ») 27 листопада 2022 року в тестовому режимі імпортував некомерційні обсяги електроенергії з Румунії потужністю 1 МВт протягом двох годин (о 9:00 та 14:00)", - повідомили в ЕКУ.
У компанії наголосили, що імпорт електроенергії може стати додатковим інструментом стабілізації енергосистеми України. Тестові поставки потрібні для перевірки технічної можливості імпорту електроенергії з Європи у разі необхідності.
Як повідомлялося, ЕКУ вперше здійснила тестовий імпорт електроенергії із Словаччини 27 жовтня. Другий тестовий імпорт відбувся 19 листопада.
АТ "Енергетична компанія України" - державний трейдер на ринку електроенергії. Компанія здійснює операції з купівлі, продажу, постачання та ринкової оптимізації споживання електроенергії для комерційних споживачів.
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