Україна провела тестовий імпорт електроенергії з Румунії

"Енергетична компанія України" (ЕКУ) здійснила тестовий імпорт електроенергії з Румунії.

Про це Укрінформу повідомила пресслужба компанії.

"Державний енерготрейдер АТ «Енергетична компанія України» (АТ «ЕКУ») 27 листопада 2022 року в тестовому режимі імпортував некомерційні обсяги електроенергії з Румунії потужністю 1 МВт протягом двох годин (о 9:00 та 14:00)", - повідомили в ЕКУ.

У компанії наголосили, що імпорт електроенергії може стати додатковим інструментом стабілізації енергосистеми України. Тестові поставки потрібні для перевірки технічної можливості імпорту електроенергії з Європи у разі необхідності.

Як повідомлялося, ЕКУ вперше здійснила тестовий імпорт електроенергії із Словаччини 27 жовтня. Другий тестовий імпорт відбувся 19 листопада.

АТ "Енергетична компанія України" - державний трейдер на ринку електроенергії. Компанія здійснює операції з купівлі, продажу, постачання та ринкової оптимізації споживання електроенергії для комерційних споживачів.