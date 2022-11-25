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АНАЛІТИКА

НБУ оприлюднив список банків, які працюватимуть при тривалих блекаутах

 

Національний банк України разом із системно важливими банками вводять план заходів для безперервності роботи банківської системи на випадок тривалої відсутності електропостачання. Так, системно важливими банками визначено перелік 760 чергових відділень, розташованих у Києві та у 275 населених пунктах 22 областей, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги навіть в умовах тривалої відсутності енергопостачання.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Чергові відділення вже забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв'язку для безперервної роботи за відсутності електрики.

Також реалізуються плани логістичного забезпечення таких відділень додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою.

Організовано безперебійну роботу контактних центрів Національного банку й системно важливих банків для інформування клієнтів про наявність, місце розташування і графік роботи критично важливих відділень банків у містах.

Із метою зниження навантажень на відділення банкам рекомендовано автоматично продовжувати строк дії платіжних карток та відтермінувати повторну ідентифікацію клієнтів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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