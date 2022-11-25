ОККО, БРСМ, WOG обладнують свої АЗС терміналами Starlink

Українські мережі АЗС ОККО, БРСМ, WOG обладнують свої заправні станції альтернативними каналами звʼязку, наприклад терміналами Starlink, щоб працювати під час блекауту. Про це повідомили представники АЗС, йдеться в статті Forbes.

Компанія ОККО встановила 30 терміналів Starlink на своїх АЗС та замовила ще 100.

"Як тільки отримуємо обладнання, розподіляємо між найбільш проблемними точками. Деякі вже працюють в Херсоні, де блекаут і декілька діб немає зв'язку", - кажуть у пресслужбі ОККО.

БРСМ також оснащує старлінками першочергово звільнені території в Херсоні та в Харківській області.

Всі АЗС WOG також забезпечені альтернативними каналами звʼязку, каже директор із маркетингу мережі WOG Геннадій Карлінський.

"Деякі АЗС будуть додатково забезпечені супутниковим інтернет-звʼязком", - додав він.