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ОККО, БРСМ, WOG обладнують свої АЗС терміналами Starlink
13:18 25.11.2022 |
Українські мережі АЗС ОККО, БРСМ, WOG обладнують свої заправні станції альтернативними каналами звʼязку, наприклад терміналами Starlink, щоб працювати під час блекауту. Про це повідомили представники АЗС, йдеться в статті Forbes.
Компанія ОККО встановила 30 терміналів Starlink на своїх АЗС та замовила ще 100.
"Як тільки отримуємо обладнання, розподіляємо між найбільш проблемними точками. Деякі вже працюють в Херсоні, де блекаут і декілька діб немає зв'язку", - кажуть у пресслужбі ОККО.
БРСМ також оснащує старлінками першочергово звільнені території в Херсоні та в Харківській області.
Всі АЗС WOG також забезпечені альтернативними каналами звʼязку, каже директор із маркетингу мережі WOG Геннадій Карлінський.
"Деякі АЗС будуть додатково забезпечені супутниковим інтернет-звʼязком", - додав він.
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