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АНАЛІТИКА

Ощадбанк прокредитує бізнес для закупівлі генераторів та енергонакопичувачів

 

Ощадбанк прокредитує бізнес, який купуватиме та встановлюватиме обладнання для безперебійної роботи його енергомережі, за ставкою 0%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.

"Ощадбанк запускає кредитний продукт, метою якого є купівля та встановлення обладнання, що забезпечує безперебійну роботу енергосистеми бізнесу, в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", - ідеться в повідомленні.

Підприємці можуть придбати за ставкою від 0% генератори для виробництва електроенергії, сонячні панелі, електронакопичувачі, акумулятори, вітрові генератори, біопаливо від будь-яких постачальників, в тому числі й партнерів банку.

В умовах енергетичної кризи продукт стане у нагоді широкому колу підприємців, адже призначений для магазинів біля дому, аптек, кафе, торговельних приміщень, зокрема квіткарень, книгарень, магазинів напівфабрикатів, цехів з виробничими лініями, офісних приміщень тощо.

Залежно від обсягів проєкту кредит надається на суму від 100 тис. до 60 млн грн. Строк кредиту - від 6 до 60 місяців.

Як повідомляв Укрінформ, 23 листопада росіяни вчергове обстріляли енергетичну інфраструктуру. Наразі по всій Україні задіяні аварійні відключення електроенергії, в деяких регіонах відсутнє водопостачання.
 

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