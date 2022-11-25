«Київстар» анонсував підвищення тарифів через руйнування інфраструктури

З 1-го грудня 2022 року «Київстар» змінює умови для частини абонентів передплаченої та контрактної форми обслуговування - оператор підвищує абонплату та збільшує обсяг послуг, що входять до пакета. Йдеться про тарифні плани з попередніх лінійок, де умови не змінювались 2 або більше років.

Подорожчання оператор частково компенсує збільшенням обсягу послуг у цих тарифах: у середньому у 2 рази більше мобільного інтернету або хвилин для дзвінків на інші мережі, або Суперсили «Київстар» підвищує абонплату у низці тарифів передплати та контракту - з 1-го грудня «Київстар 4G» та «Безлім» подорожчають до 250 грн/міс. На жаль, повного списку тарифів, в яких змінюються умови, оператор не надав, не кажучи вже про зведену таблицю з детальним порівнянням змін, тому виходимо з того що відомо.

Які саме тарифи «Київстар» подорожчають, як сильно та коли

* Контрактні абоненти (фізичні особи) - з 1 грудня: мова йде про тарифні плани Київстар 4G, Smart, Безлім та інші. Абоненти обов'язково завчасно отримають SMS-повідомлення із деталями про нові умови не пізніше, ніж за 7 днів до змін.

* Абоненти передплати - з 7 грудня: тарифні плани Безлім Соцмережі, Спілкування без меж, Київстар Комфорт 2018 та інші. Абонентів також обіцяють проінформувати SMS-повідомленням із деталями про нові умови не пізніше, ніж за 7 днів до змін. Повідомляється, що з 7 грудня вони отримають додаткові послуги як-от ще 100 хв для дзвінків на інші мережі та/або 5 Гб мобільного інтернету. У середньому абоненти отримають у два рази більше хвилин або гігабайтів у тарифних планах, повідомляють у компанії.

* З 1 грудня розмір щомісячної абонплати за тарифом передплати Київстар Домашній 4G зміниться. Зараз вона складає 155 грн.

* Контрактні абоненти, які мають підключену послугу «SIM для пристроїв», зможуть користуватися нею за 1 грн/день (досі діяла акційна ціна 0,00 грн).

Власне, оператор вже почав розсилати абонентам відповідні службові SMS та інформувати про зміни. Можна оцінити зміни на прикладі контактних тарифів Безлім та Київстар 4G. У першому абонплата зросле зі 175 грн до 250 грн на місяць, у другому - зі 150 грн до 250 грн на місяць.

Скриншот повідомлення про зміну умов в тарифі Безлім - абонплата з 1 грудня зросте зі 175 грн до 250 грн на місяць.

Скриншот повідомлення про зміну умов в тарифі Київстар 4G - абонплата з 1 грудня зросте зі 150 грн до 250 грн на місяць. Водночас обсяг інтернет-трафіку без обмеження швидкості збільшиться з 40 до 100 ГБ.

Як у компанії обґрунтовують підвищення тарифів

У «Київстарі» наголошують, що протягом 8 місяців від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну не змінювали вартість своїх тарифів та навпаки надавали соціально значущі послуги безплатно, зокрема у роумінгу та на деокупованих територіях (оператор каже, що з 24 лютого надав абонентам безоплатних послуг та бонусів на понад 570 млн грн). Від початку року «Київстар» інвестував понад 3,5 млрд грн в телеком інфраструктури - відновлення зруйнованих базових станцій на звільнених територіях, будівництво нових (таких побудували понад 430 нових по всій Україні), закупівля потужніших генераторів та акумуляторів для автономного живлення обладнання. У компанії пояснюють, що підвищують вартість окремих тарифів, щоб продовжувати надавати послуги мобільного зв'язку та інтернету, будувати нові базові станції, оновлювати обладнання, відновлювати зруйновану інфраструктуру у 2023 році.

Також оператор звертає увагу, що за клієнтом залишається можливість безплатної зміни свого тарифу на будь-який інший з актуальної лінійки, що краще відповідає їх потребам за обсягом послуг та вартістю.

Послуга Смарт-Гроші - все

Окремим пресрелізом «Київстар» повідомив, що з 1-го грудня 2022 року більше не будуть доступні всі сервіси Смарт-Гроші, а саме переказ коштів з мобільного рахунку на картковий рахунок, на мобільний рахунок іншого оператора, оплата з мобільного рахунку комунальних платежів, транспорту та інші сервіси, включаючи мобільний додаток «Смарт-Гроші». Це рішення компанія пояснила зміною стратегії розвитку. Натомість оператор зосередиться на інших напрямках, які зараз вважаються пріоритетними - відновлення зруйнованої, внаслідок повномасштабної війни, інфраструктури, розвиток 4G, розгортання та модернізація мережі провідного інтернету «Домашній Інтернет», розвиток платформи онлайн-телебачення Київстар ТБ та інших більш популярних продуктах.

Раніше «Київстар» вирішив закрити кабінет користувача на сайті - з 1 грудня застосунок «Мій Київстар» стане єдиним сервісом для контролю витрат і керування послугами/тарифами.