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Кабмін передав «Нафтогазу» 12,7 мільярда від уряду Канади на закупівлю газу
23:09 22.11.2022 |
Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 22 листопада, затвердив порядок використання коштів держбюджету на закупівлю газу, а також передав НАК "Нафтогаз України" перші 12,7 млрд грн, отримані від уряду Канади на ці цілі.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
"Уряд передав 12,7 млрд грн "Нафтогазу" для закупівлі газу в українські сховища. Раніше Україна отримала ці фінанси від уряду Канади", - повідомив Шмигаль.
Він додав, що на сьогоднішньому засіданні уряд також затвердив порядок використання коштів державного бюджету на закупівлю газу у 2022-2023 роках.
"Також цього тижня Норвегія виділила Україні близько 200 млн євро для закупівлі газу. До цього 300 млн євро на ці потреби погодився надати ЄБРР. Кошти так само будуть надані НАК "Нафтогаз". Це надзвичайно важлива частина підготовки до того, аби стабільно пройти складну зиму", - наголосив Шмигаль.
Як повідомлялося, у серпні Україна отримала від Канади 450 млн канадських доларів ($350 млн, 12,7 млрд грн) на закупівлю газу для проходження опалювального сезону.
Перед цим Кабінет міністрів вніс у політику власності НАК "Нафтогаз України" умову забезпечення запасів природного газу в підземних сховищах газу в обсязі не менше ніж 19 млрд кубометрів на 1 жовтня 2022 року.
На той час очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що компанія навряд чи зможе виконати завдання уряду й накопичити в підземних сховищах 19 млрд кубометрів газу до зими. Однак, на його думку, менша кількість газу в сховищах не буде критичною.
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