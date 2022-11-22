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СБУ прийшла з обшуками до енергокомпанії VS Energy Гінера, Бабакова і Воєводіна
14:09 22.11.2022 |
СБУ прийшла з обшуками до енергетичної компанії VS Energy, яка володіє низкою обленерго, і власниками якої є російські олігархи Гінер, Воєводін і Бабаков.
Про це ЕП повідомило джерело в Службі безпеки України.
"Це не звичайна фірма, а компанія, яка володіє декількома обленерго і займає 10% енергетичного ринку України. Саме ця галузь зараз потерпає від ударів РФ найбільше. Олігархи уже знаходяться під санкціями, тож у СБУ є повне право прийти туди з обшуками", - розповіло джерело.
Нагадаємо:
Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в стратегічних українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких є депутат Держдуми РФ Олександр Бабаков, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Євгеній Гінер та так званий "злодій в законі" на призвісько Міша "Лужнецький" Міхаіл Воєводін.
Зокрема, арештовані частки в статутних капіталах п'яти компаній: АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%) та АТ "Рівнеобленерго" (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.
Рішенням Ради національної безпеки і оборони Бабаков, Гінер та Воєводін включені до списку осіб, до яких застосовано персональні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).
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