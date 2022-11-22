«Укрнафта» повідомила «Транснефть» про необхідність збільшення тарифу на транзит на 18,3% - Bloomberg

"Укртранснафта" повідомила російську "Транснефть" про необхідність збільшити з 1 січня 2023 року тариф на транзит нафти територією України до Угорщини та Словаччини на 18,3% - з EUR11,5/тонна до EUR13,6/тонна повідомляє агентство Bloomberg.

За його даними, "Укртранснафта" в листі "Транснефті" пише, що "руйнування української енергетичної інфраструктури призвело до значного дефіциту електроенергії, збільшення її вартості, нестачі палива, запасних частин".

Окрім того, збільшились витрати на організацію безпечних умов праці персоналу та охорону об'єктів українського нафтотранспортного оператора.

Як повідомлялося, тариф на транзит нафти Україною для "Транснефти" з 1 січня 2022 року збільшився з EUR8,6/тонна до EUR9/тонна, з 1 квітня 2022 року - до EUR11,5/тонна.

"Укртранснафта" у 2021 році знизила транзит нафти територією України трубопровідним транспортом до країн Європи та Білорусі на 3,2% (на 427,2 тис. тонн) порівняно з 2020 роком - до 12 млн 724,8 тис. тонн. Зокрема, транзит у напрямку Будковце (Словаччина) становив 8 млн 594,3 тис. тонн (+1,6% до 2020-го), Фенешлітку (Угорщина) - 3 млн 411,5 тис. тонн (-10,6% ), Мозиря (Білорусь) - 719 тис. тонн (-18,2%).

ЄС та Великобританія з 5 грудня 2022 року запроваджують ембарго на закупівлю російської нафти, а також участь їхніх компаній у транспортуванні російської нафти морем та надання відповідних послуг. Угорщині, Чехії та Словаччині вдалося домогтися виключення на введення ембарго на російську нафту з боку ЄС.

