Фінансові новини
- |
- 22.11.22
- |
- 15:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Укрнафта» повідомила «Транснефть» про необхідність збільшення тарифу на транзит на 18,3% - Bloomberg
13:42 22.11.2022 |
"Укртранснафта" повідомила російську "Транснефть" про необхідність збільшити з 1 січня 2023 року тариф на транзит нафти територією України до Угорщини та Словаччини на 18,3% - з EUR11,5/тонна до EUR13,6/тонна повідомляє агентство Bloomberg.
За його даними, "Укртранснафта" в листі "Транснефті" пише, що "руйнування української енергетичної інфраструктури призвело до значного дефіциту електроенергії, збільшення її вартості, нестачі палива, запасних частин".
Окрім того, збільшились витрати на організацію безпечних умов праці персоналу та охорону об'єктів українського нафтотранспортного оператора.
Як повідомлялося, тариф на транзит нафти Україною для "Транснефти" з 1 січня 2022 року збільшився з EUR8,6/тонна до EUR9/тонна, з 1 квітня 2022 року - до EUR11,5/тонна.
"Укртранснафта" у 2021 році знизила транзит нафти територією України трубопровідним транспортом до країн Європи та Білорусі на 3,2% (на 427,2 тис. тонн) порівняно з 2020 роком - до 12 млн 724,8 тис. тонн. Зокрема, транзит у напрямку Будковце (Словаччина) становив 8 млн 594,3 тис. тонн (+1,6% до 2020-го), Фенешлітку (Угорщина) - 3 млн 411,5 тис. тонн (-10,6% ), Мозиря (Білорусь) - 719 тис. тонн (-18,2%).
ЄС та Великобританія з 5 грудня 2022 року запроваджують ембарго на закупівлю російської нафти, а також участь їхніх компаній у транспортуванні російської нафти морем та надання відповідних послуг. Угорщині, Чехії та Словаччині вдалося домогтися виключення на введення ембарго на російську нафту з боку ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС виділяє Україні 2,5 млрд євро макрофіну
|Сбу прийшла в Києво-Печерську Лавру. Шукають осередок «русского міра»
|ПА НАТО визнала РФ державою-терористом - Чернєв
|Норвегія профінансує закупівлю газу для України на 200 млн доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|СБУ прийшла з обшуками до енергокомпанії VS Energy Гінера, Бабакова і Воєводіна
|«Укрнафта» повідомила «Транснефть» про необхідність збільшення тарифу на транзит на 18,3% - Bloomberg
|Партнерка та підлеглий Єрмака проігнорували запитання, як отримали посади в наглядовій раді «Укрнафти»
|ДТЕК вклала в ремонти ТЕС 1,6 млрд гривень
|Суд скасував мільярдні штрафи АМКУ для «Укрнафти» та «Укртатнафти»
|«Укроборонпром» налагодив виробництво боєприпасів калібру 122 та 152 мм та мін 120-мм
Бізнес
|У США вперше схвалили до споживання штучно вирощену курятину
|Борису Джонсону заплатили понад $320 000 за вісім годин роботи на конференції – Bild
|Маск спровокував звільнення сотень працівників Twitter ультиматумом про «жорстку роботу» - тепер вмовляє їх лишитися і вже не проти дистанційки
|У криптобіржі FTX не виявилося адекватної бухгалтерії, а корпоративні витрати схвалювалися смайликами
|Британія скасовує продаж свого найбільшого заводу мікрочипів компанії, пов'язаній з Китаєм
|Ілон Маск заявив, що більше не хоче бути гендиректором Twitter, Tesla чи будь-якої іншої компанії
|Qualcomm представила флагманський чіп Snapdragon 8 Gen 2 - потужний ШІ-двигун, Wi-Fi 7 і швидкість 5G до 10 Гбіт/с