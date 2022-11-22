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Партнерка та підлеглий Єрмака проігнорували запитання, як отримали посади в наглядовій раді «Укрнафти»
23:54 21.11.2022 |
Представники команди голови Офісу президента Андрія Єрмака проігнорували прохання прокоментувати свої призначення у наглядові ради одного з нещодавно відчужених до держави підприємств - "Укрнафти".
Про це повідомляє Bihus.info.
Новий акціонер "Укрнафти" - Міністерство оборони - 7 листопада призначив нову наглядову раду підприємства - 5 нових членів.
Серед них - Роза Тапанова, працювала юристом в юридичній фірмі чинного керівника ОП Єрмака ТОВ "Міжнародна правнича компанія", створеної ним наприкінці 90-х років. Пізніше Тапанова і Єрмак заснували адвокатське обʼєднання з такою ж назвою, як партнери.
Вже після приходу Андрія Єрмака в Офіс президента Тапанова стала працювати на державній службі, а зараз є членом наглядової ради державної "Укрнафти" (за квотою Міноборони), членом наглядової ради державного "Ощадбанку (від Кабміна) і директоркою Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" (Міністерство культури).
Тапанова, отримавши запит від журналістів з запитанням, як вона потрапила на ці посади, пообіцяла звʼязатися з журналісткою, але зрештою більше з журналістами редакції не спілкувалась.
Також Bihus.Info з аналогічним запианням звернулись до Андрія Готу, якого Міноборони також призначило членом наглядової ради "Укрнафти". Відомо, що Гота працює в Офісі Президента -радником керівника ОП Андрія Єрмака, а до того, з грудня 2020-го по лютий 2022 р. очолював Кабінет Андрія Єрмака.
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