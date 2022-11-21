Суд скасував мільярдні штрафи АМКУ для «Укрнафти» та «Укртатнафти»

Господарський суд міста Києва 2 листопада скасував штрафи для «Укрнафти» на 2,37 млрд грн та для «Укртатнафти» на 2,3 млрд грн, які на них наклав Антимонопольний комітет у березні 2021 року, повідомляє Finbalance.

Також відмінено дрібніші штрафи (на сумі від 4,6 тис. грн до 2,5 млн грн), які АМКУ наклав на ряд компаній, пов'язаних із «приватівцями».

Як зазначали в Антимонопольному комітеті, підставою для зазначених штрафів було «встановлення цін на світлі нафтопродукти антиконкурентними угодами».

У листопаді 2021 року очільниця АМКУ Ольга Піщанська повідомила, що Шостий апеляційний адмінсуд відхилив скаргу Комітету і залишивши чинним рішення Окружного адмінсуду м. Києва, який признав неприпустимим використання матеріалів розслідування Національного антикорупційного бюро у справі про згадані штрафи на суму 4,7 на паливному ринку.

Держпсуд м. Києва у своєму рішенні від 2 листопада 2022 року в цьому ж контексті зазначив, що «рішенням суду, що набрало законної сили, встановлено факт неправомірності отримання, використання та поширення відповідачем (АМКУ) при розгляді справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції інформації, що містилася в матеріалах досудового розслідування в кримінальному провадженні, яка була покладена в основу рішення, що оскаржується в даній справі».

Як повідомлялося, 30 березня 2021 року АМКУ оштрафував компанії, що входять до консолідованої мережі АЗС «Приват» Ігоря Коломойського та партнерів, за антиконкурентний змов на загальну суму 4,7 млрд грн.

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор» було передано до управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта» було змінено склад наглядових рад. Пізніше стало відомо, що «Укрнафту» й «Укртатнафту» очолив Сергій Корецький.

