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ДТЕК вклала в ремонти ТЕС 1,6 млрд гривень
15:41 21.11.2022 |
За 10 місяців цього року енергетична компанія ДТЕК відремонтувала 21 енергоблок на своїх теплоелектростанціях, вклавши 1,6 млрд грн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
"Цього року маємо безпрецедентну ремонтну кампанію на енергетичних об'єктах. З одного боку енергетики роблять надзусилля, 24/7 ліквідовують наслідки і відновлюють роботу після масованих обстрілів ворога об'єктів енергетичної інфраструктури. З іншого - попри війну і обстріли продовжуємо робити планові ремонти енергоблоків ТЕС. Вони критично необхідні для підтримки української енергосистеми в умовах найскладнішого в історії опалювального сезону", - цитує прес-служба слова генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.
У компанії зазначили, що планові ремонти енергоблоків тривають. Усього за підсумками року заплановано відремонтувати 26 енергоблоків ТЕС.
Як повідомлялося, за час повномасштабної війни Росія пошкодила понад 400 об'єктів критичної інфраструктури у сфері електро- та теплопостачання.
Лише за один місяць на енергетичні підприємства "ДТЕК Енерго" було здійснено 13 атак, внаслідок яких 22 енергетиків були поранені, 3 загинуло.
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