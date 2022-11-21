Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ДТЕК вклала в ремонти ТЕС 1,6 млрд гривень

 

За 10 місяців цього року енергетична компанія ДТЕК відремонтувала 21 енергоблок на своїх теплоелектростанціях, вклавши 1,6 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Цього року маємо безпрецедентну ремонтну кампанію на енергетичних об'єктах. З одного боку енергетики роблять надзусилля, 24/7 ліквідовують наслідки і відновлюють роботу після масованих обстрілів ворога об'єктів енергетичної інфраструктури. З іншого - попри війну і обстріли продовжуємо робити планові ремонти енергоблоків ТЕС. Вони критично необхідні для підтримки української енергосистеми в умовах найскладнішого в історії опалювального сезону", - цитує прес-служба слова генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.

У компанії зазначили, що планові ремонти енергоблоків тривають. Усього за підсумками року заплановано відремонтувати 26 енергоблоків ТЕС.

Як повідомлялося, за час повномасштабної війни Росія пошкодила понад 400 об'єктів критичної інфраструктури у сфері електро- та теплопостачання.

Лише за один місяць на енергетичні підприємства "ДТЕК Енерго" було здійснено 13 атак, внаслідок яких 22 енергетиків були поранені, 3 загинуло.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,4481
  0,3200
 0,85

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6887  0,26 0,65 40,4430  0,25 0,60
EUR 39,9750  0,26 0,65 41,0547  0,25 0,60

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,03 0,07 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес