«Укроборонпром» налагодив виробництво боєприпасів калібру 122 та 152 мм та мін 120-мм

Держконцерн "Укроборонпром" останніми місяцями налагодив виробництво боєприпасів радянського калібру 122 та 152 міліметри, а також мін калібру 120 мм.

"Засоби ураження пройшли успішні випробування та виготовляються за технологією НАТО. Уже не перший місяць. Розосереджено, на різних потужностях, у тому числі країн-партнерів", - повідомляється в пресрелізі концерну в п'ятницю.

"Укроборонпром" наголошує, що вироблені ним боєприпаси мають зменшити залежність української артилерії від поставок з-за кордону, де запаси снарядів та мін радянських калібрів поступово вичерпуються.

Концерн також повідомив, що продовжує реформу з перетворення "Укроборонпрому" на сучасну високотехнологічну оборонну компанію. Станом на сьогодні перетворено на господарські товариства понад два десятки підприємств державної оборонки, на черзі - сам концерн, зазначено в релізі.

"Реформа дасть змогу підвищити ступінь прозорості діяльності державного сектору ОПК, залучати ще більше інвестицій, здійснювати трансфер технологій, створювати більше спільних підприємств, у тому числі з країнами НАТО, і допоможе убезпечити оборонку від корупційних ризиків", - зазначив "Укроборонпром".

Концерн заявив, що спільно вироблятиме та розроблятиме важке озброєння і військову техніку з компаніями щонайменше шести країн-членів НАТО: Польщею, Чехією, Францією, Данією та ще кількома, укладені угоди з якими не передбачають розголошення будь-яких даних.

"Ми створюємо спільні оборонні підприємства, будуємо лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу, спільно виробляємо броньовану техніку й реактивні системи залпового вогню та розробляємо нові високотехнологічні зразки озброєння. Для цього використовуємо як наявні потужності, так і новостворені у безпечних місцях", - наголосив "Укроборонпром".

Концерн додав, що для прискореного розвитку наявних міжнародних оборонних проєктів та появи нових домовився про подальшу координацію дій із Міністерством закордонних справ України.