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Гендиректор Prozorro звільнився після шести років роботи
17:15 18.11.2022 |
Василь Задворний залишає посаду гендиректора держпідприємства "Прозорро", яку він обіймав останні 6 року.
Як повідомляє пресслужба компанії, тимчасово виконувати обов'язки директора Prozorro буде замгендиректора Наталія Шимко.
У повідомленні зазначається, що під керівництвом Василя Задворного Prozorro зі стартапу перетворилося на сталу державну IT-компанію.
Сам Задворний уточнив, що вирішив змінити сферу діяльності.
"Щиро бажаю успіхів всій команді і Наталії Шимко, яка тимчасово виконує обов'язки директора. Ну а тут в майбутньому буде менше про закупівлі, більше про ІТ, e-Gov та стартапи", - написав він на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомлялося, електронну систему Prozorro запустили у серпні 2016 року.
Завдяки конкуренції бізнесу на торгах Prozorro за перші п'ять років державні та комунальні органи та підприємства змогли заощадити 190 млрд грн від суми, яку він планували витратити на закупівлі. За цей час у системі пройшло понад 2 млн закупівель.
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