«Київстар» планує збільшити автономність роботи мережі до 4-6 годин

Мобільний оператор "Київстар" планує замінити батареї на мережному обладнанні для нарощування енергоавтономності мережі, заявив президент "Київстару" Олександр Комаров.

"Зараз ми маємо завдання збільшити (плече енергонезалежності мережі - ІФ-У), зробити так, щоб мережа працювала без електроживлення з поточних 1,5-2 годин до 4-6 годин", - сказав він під час панелі "Уроки війни для українського бізнесу" на Київському міжнародному економічному форумі у четвер.

Комаров зазначив, що для цього необхідно замінити батареї на десятки тисяч об'єктів. При цьому, за його словами, для заміни батарей на одному об'єкті необхідно забезпечити логістику вантажу вагою 500 кг, півдня роботи спеціалістів, а після монтажу провести тестування.

"Для нас найбільший виклик зараз - забезпечити стабільність сервісу, незважаючи на поточні дуже складні умови", - зазначив Комаров.

Як повідомлялося, "Київстар" у зв'язку з війною в Україні отримав допомогу від виробників обладнання як знижки та сервіси на $100 млн.

