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«Укрзалізниця» запускає благодійний продаж квитків на перший потяг до Севастополя
11:57 17.11.2022 |
"Укрзалізниця" спільно з платформою UNITED24 продовжила благодійний проєкт "Квитки до перемоги", запустивши продаж квитків до Севастополя.
"Зважаючи на 2,5 тисячі проданих квитків і надзвичайну цікавість українців до проєкту "Квитки до перемоги", який "Укрзалізниця" запустила разом з платформою UNITED24, ми вирішили, що просто не маємо права обмежуватись п'ятьма містами, квитки на поїзди до яких вже в продажу. Тому сьогодні ми відкриваємо продаж символічних квитків на перший рейс до Севастополя", - повідомила компанія у телеграм-каналі у четвер.
Скористатися цими квитками можна буде одразу після деокупації.
Рейси здійснюватиме легендарний "Потяг до перемоги", розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях.
Усі квитки благодійні: кошти від їхнього продажу буде перераховано через платформу UNITED24 на закупівлю last-mile транспорту - автомобілів, які допоможуть з'єднати міста та селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.
Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" запустила благодійний продаж на перші потяги до Херсону, Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.
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