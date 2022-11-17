«Укрзалізниця» запускає благодійний продаж квитків на перший потяг до Севастополя

"Укрзалізниця" спільно з платформою UNITED24 продовжила благодійний проєкт "Квитки до перемоги", запустивши продаж квитків до Севастополя.

"Зважаючи на 2,5 тисячі проданих квитків і надзвичайну цікавість українців до проєкту "Квитки до перемоги", який "Укрзалізниця" запустила разом з платформою UNITED24, ми вирішили, що просто не маємо права обмежуватись п'ятьма містами, квитки на поїзди до яких вже в продажу. Тому сьогодні ми відкриваємо продаж символічних квитків на перший рейс до Севастополя", - повідомила компанія у телеграм-каналі у четвер.

Скористатися цими квитками можна буде одразу після деокупації.

Рейси здійснюватиме легендарний "Потяг до перемоги", розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях.

Усі квитки благодійні: кошти від їхнього продажу буде перераховано через платформу UNITED24 на закупівлю last-mile транспорту - автомобілів, які допоможуть з'єднати міста та селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" запустила благодійний продаж на перші потяги до Херсону, Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.