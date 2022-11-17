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Російські терористи 13 разів атакували підприємства ДТЕК за останні півтора місяця
09:05 17.11.2022 |
За останні півтора місяця енергетичні підприємства компанії «ДТЕК Енерго» 13 разів зазнавали терористичних атак ворога, є постраждалі та загиблі.
Про це повідомили в ДТЕК, передає Укрінформ.
«15 листопада росія здійснила чергову хвилю масованих терористичних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Від ракетних обстрілів вкотре постраждало підприємство ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, постраждалих немає... Це вже 13 терористична атака ворога на енергетичні підприємства ДТЕК Енерго за останні півтора місяця. Внаслідок попередніх 22 енергетиків зазнали поранень, 3 загинули», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через обстріли енергетичних підприємств також раніше були постраждалі серед рятувальників.
А вчора, 15 листопада, енергетичне обладнання підприємства зазнало значних ушкоджень, і після закінчення обстрілів працівники підприємства оперативно розпочали усунення наслідків та відновлення роботи обладнання.
«Задля безпеки на об'єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі. Працівники ДТЕК Енерго продовжують робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми в умовах ракетних атак. Компанія синхронізує свої дії з НЕК «Укренерго», - запевнили в ДТЕК.
ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Її створено у 2005 році для управління енергетичним бізнесом групи SCM. Підрозділ ДТЕК Енерго контролює до 90% видобутку вугілля і до 80% теплової генерації в країні.
Підприємства теплової генерації ДТЕК Енерго (у складі ДТЕК Східенерго (входять дві ТЕС); ДТЕК Дніпроенерго (три ТЕС) і ДТЕК Західенерго (три ТЕС) мають понад 13,5 ГВт загальної встановленої потужності.
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