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АНАЛІТИКА

Нацкомісія оштрафувала газопостачальну компанію «Нафтогазу» за надання недостовірних даних

 

Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні в середу оштрафувала ТОВ "Газпостачальна компанія "Нафтогаз України" на 102 тис. грн за порушення законодавства та ліцензійних умов господарської діяльності з постачання.

Як повідомив на засіданні директор департаменту ліцензійного контролю НКРЕКП Ярослав Зеленюк, серед претензій регулятора до "ДК "Нафтогаз України" містяться факти, коли ліцензіат не надсилав ТОВ "Оператор ГТС України" інформацію про намір споживача змінити постачальника природного газу та надання компанією недостовірних даних у формах звітності щодо обсягів та вартості наданих послуг.

Крім того, на вебсайті товариства немає висновку незалежного аудитора про перевірку фінансової звітності за 2020 рік.

"За результатами цієї перевірки пропонуємо ухвалити постанову про накладення штрафу у розмірі 102 тис. грн із зобов'язанням усунення порушень та надання скоригованих форм звітності", - сказав Зеленюк.

Комісія також наклала зобов'язання на ліцензіата щодо розрахунків із оператором ГТС та оптовим продавцем природного газу.

У свою чергу, як повідомив на засіданні представник "ДК "Нафтогаз України" Володимир Нестерук, наразі компанія усунула всі зауваження та претензії, висловлені НКРЕКП під час її перевірки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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