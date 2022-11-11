Топменеджерів Нафтогазу зобов'язали подавати електронні декларації

Топпосадовці НАК "Нафтогаз України" тепер повинні подавати електронні декларації, тому що уряд змінив статут компанії. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів заступник голови Національного агентства з протидії корупції Артем Ситник.

Необхідність зміни в статут виникла через призначення ексголови Мінрегіону Олексія Чернишова на посаду голови правління Нафтогазу.

"У законі "Про запобігання корупції" є обмеження, що особа, яка здійснювала контрольно-наглядові функції щодо юридичної особи приватного права, упродовж року не може займати керівні посади в ній", - нагадав Ситник.

А Чернишов був міністром у Кабміні, який виконує функції наглядової ради і загальних зборів акціонерів Нафтогазу.

Уряд змінив статут компанії, прибравши пункт про те, що це юрособа приватного права. Виходячи зі специфіки утворення та статутної діяльності Нафтогазу, це юрособа публічного права, сказав Ситник.

"Нафтогаз за своєю суттю є юридичною особою публічного права, тому що утворений на виконання указу президента. Це підприємство має стратегічне значення, належить до сфери особливого державного інтересу, забезпечуючи енергетичну безпеку держави. А назва приватна акціонерна компанія стосується лише управління акціями", - пояснив він.

Тож тепер вищим керівним особам Нафтогазу доведеться подавати електронні декларації. Це відбудеться, коли Верховна Рада відновить декларування, призупинене через війну.

На сайті НАЗК сказано, що подавати декларації доведеться топменеджменту компанії, включно з майбутньою наглядовою радою.

Згідно з роз'ясненням НАЗК, посадовими особами юридичних осіб публічного права вважаються особи, які здійснюють організаційно-розпорядчі та/або адміністративно-господарські обов'язки (функції). Це керівник, головний бухгалтер, члени наглядової ради (крім іноземців-нерезидентів), виконавчого органу та інших органів управління підприємств.