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АНАЛІТИКА

«Нафтогаз» законтрактував частину обсягів закупівлі газу на кредит ЄБРР

 

НАК "Нафтогаз України" законтрактував частину обсягів закупівлі газу на кредит Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у розмірі 300 млн євро.

Про це повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов за підсумками зустрічі з керуючим директором банку в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, передає пресслужба НАК.

"Європейський банк реконструкції та розвитку - один із ключових стратегічних партнерів Групи Нафтогаз, який надає компанії фінансову підтримку та допомагає долати руйнівні наслідки російського вторгнення. Ще влітку ЄБРР було прийнято рішення про відкриття кредитної лінії Нафтогазу у розмірі 300 млн євро для екстрених закупівель газу. Перші закупівлі вже законтрактовано, проте основна робота ще попереду. Тому саме зараз маємо діяти злагоджено та швидко", - наголосив очільник компанії.

Чернишов також висловив вдячність ЄБРР за потужну підтримку у складний для України час.

Також наголошується, що "Нафтогаз" планує посилити співпрацю з ЄБРР у питаннях енергетичної безпеки та проходження опалювального сезону.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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