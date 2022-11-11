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«Нафтогаз» законтрактував частину обсягів закупівлі газу на кредит ЄБРР
11:58 11.11.2022 |
НАК "Нафтогаз України" законтрактував частину обсягів закупівлі газу на кредит Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у розмірі 300 млн євро.
Про це повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов за підсумками зустрічі з керуючим директором банку в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, передає пресслужба НАК.
"Європейський банк реконструкції та розвитку - один із ключових стратегічних партнерів Групи Нафтогаз, який надає компанії фінансову підтримку та допомагає долати руйнівні наслідки російського вторгнення. Ще влітку ЄБРР було прийнято рішення про відкриття кредитної лінії Нафтогазу у розмірі 300 млн євро для екстрених закупівель газу. Перші закупівлі вже законтрактовано, проте основна робота ще попереду. Тому саме зараз маємо діяти злагоджено та швидко", - наголосив очільник компанії.
Чернишов також висловив вдячність ЄБРР за потужну підтримку у складний для України час.
Також наголошується, що "Нафтогаз" планує посилити співпрацю з ЄБРР у питаннях енергетичної безпеки та проходження опалювального сезону.
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