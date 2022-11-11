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АНАЛІТИКА

НБУ позбавив Богуслаєва права голосу за 100% акцій Мотор-Банку і призначить довірену особу

 

Національний банк визнав ділову репутацію єдиного акціонера Мотор-Банку В'ячеслава Богуслаєва небездоганною і застосував до нього захід впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони на використання права голосу за 100% акцій банку терміном на рік.

"Відповідно до статті 73 Закону України "Про банки та банківську діяльність" право голосу щодо відповідних акцій банку, а також право брати участь в управлінні банком переходять до довіреної особи, яку призначає Національний банк", - зазначено в повідомленні регулятора без уточнення довіреної особи.

НБУ уточнив, що таке рішення комітет з питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем ухвалив на засіданні 10 листопада. Підставою стало отримання Нацбанком відомостей про наявність у Богуслаєва громадянства РФ з 2000 року. НБУ нагадав, що 23 липня перелік ознак небездоганної ділової репутації фізичної особи був доповнений цією ознакою.

Мотор-Банк за розміром загальних активів (2,27 млрд грн) на початок вересня посідав 45-те місце серед 67 українських банків, його чистий збиток за 8 місяців становить 9,3 млн грн.

Як повідомлялося, співробітники СБУ затримали президента корпорації "Мотор Січ" Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності АТ. Їм повідомили про підозру за ст.111-1 (колабораційна діяльність) і ст.111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Шевченківський райсуд Києва 24 жовтня обрав запобіжний Богуслаєву захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Богуслаєв є президентом АТ "Мотор Січ" - одного з найбільших у Європі підприємств із виробництва авіадвигунів. До продажу контрольного пакета акцій китайської компанії Skyrizon, який заморозив суд, був найбільшим акціонером корпорації.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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