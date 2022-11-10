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НКРЕКП просить Антимонопольний комітет перевірити енерготрейдера Коломойського
18:35 10.11.2022 |
НКРЕКП звернулася до Антимонопольного комітету та правоохоронних органів з проханням розслідувати зловживання близької до Ігоря Коломойського компанії "Юнайтед Енерджі" на ринку електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні рішення НКРЕКП за підсумком засідання 10 листопада.
Так, Антимонопольний комітет НКРЕКП просить розслідувати можливу змову "Юнайтед Енерджі" з ТОВ "ПІВДЕНЬ ЕНЕРГО ЗБУТ", а також вивчити обставини роботи інших великих трейдерів.
Правоохоронні органи НКРЕКП просять розслідувати обставини завдання "Юнайтед Енерджі" збитків державної компанії "Укренерго" через мільярдні борги за небаланси.
Нагадаємо, у 2019-2021 році "Юнайтед Енерджі", за повідомленнями ЗМІ, стала найбільшим покупцем електроенергії державних компаній "Центренерго" та "Енергоатом".
"Юнайтед Енерджі" пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським.
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