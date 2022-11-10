Енергоатом відсудив 225 млн грн в Укренерго

"Нам передали їх частково. Нам передали спочатку не всі необхідні для реального контролю корпоративні права. Потім це зʼясувалося, і треба було їх доарештовувати. Ці доарештовані корпоративні права уряд досі не передав у "Нафтогаз", - сказав Вітренко.