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Енергоатом відсудив 225 млн грн в Укренерго
13:42 10.11.2022 |
24 жовтня Господарський суд Києва задовольнив позов Енергоатома до Укренерго та вирішив стягнути з Укренерго 225,3 млн грн, інформує finbalance.
Згідно з судовими матеріалами, вказана сума була нарахована позивачем за прострочення оплати рахунків за договором про врегулювання небалансів електроенергії. Судова тяганина щодо цієї справи триває з 2019 року.
Також суд повністю відмовив у задоволенні зустрічних позовних вимог. Своєю чергою Укренерго має 20 днів, щоб подати апеляційну скаргу.
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