УЗ переводить продаж квитків на поїзд Київ – Варшава повністю в онлайн: причини

Укрзалізниця з 10 листопада переводить повністю в онлайн продаж квитків на найпопулярніший поїзд №67/68 Київ - Варшава, щоб завадити шахраям-спекулянтам і спростити доступ до квитків пасажирам.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрзалізниця наростила обсяги міжнародних перевезень у порівнянні з показниками до повномасштабного вторгнення в 9 разів, запустивши 5 нових сполучень до Європи. При цьому найпопулярнішим лишається прямий рейс Київ - Варшава. На нього хоч і збільшено пропозицію місць у 2,5 рази, спостерігається дефіцит: обмеженою є кількість вагонів габариту RIC, які можуть із перестановкою колісних пар прямувати до польської столиці.

Разом із тим почастішали випадки, коли наші пасажири стають жертвами шахраїв-спекулянтів, які перепродають квитки "з рук" чи в соціальних мережах на своїх сторінках. Крім того, виявлені випадки підроблених проїзних документів", - пояснюють в УЗ.

Щоб цього уникнути й забезпечити максимальну прозорість, УЗ з 10 листопада запроваджує низку заходів із впорядкування продажу квитків на "варшавський" потяг.

Так, з 10 листопада продаж квитків варшавського напрямку переводиться повністю в онлайн-режим.

"Касири в старому "ручному" форматі ці квитки не реалізовуватимуть: не потрібно буде стояти в чергах та "полювати" на квитки, а в прозорому онлайн-каналі залізниця матиме можливість відслідковувати та блокувати спекулянтів.