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«Нафтогаз» не зміг взяти під контроль облгази Фірташа попри рішення уряду, – Вітренко
16:50 09.11.2022 |
НАК "Нафтогаз України" досі не отримала реального контролю над облгазами Дмитра Фірташа, хоча Кабмін ухвалив рішення про їх передачу в управління "Нафтогазу" на підставі рішень суду ще у травні.
Про це звільнений на початку листопада голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів у інтерв'ю Forbes.
"Нам передали їх частково. Нам передали спочатку не всі необхідні для реального контролю корпоративні права. Потім це зʼясувалося, і треба було їх доарештовувати. Ці доарештовані корпоративні права уряд досі не передав у "Нафтогаз", - сказав Вітренко.
За його словами, наразі "Нафтогаз" не може змінити навіть керівництво цих компаній.
"Тільки в деяких облгазах ми контролюємо достатні корпоративні права. Щоб змінити менеджерів, треба спочатку провести збори акціонерів, змінити наглядові ради. Акціонери цих компаній через суд заборонили нам змінювати менеджмент. "Нафтогаз" подав апеляцію на це рішення. Фактично зараз ми не маємо реального контролю над облгазами Фірташа", - констатував Вітренко.
Він додав, що у складі групи "Нафтогаз" створено компанію "Оператор газорозподільних мереж України", яка впродовж наступного року має почати оперувати всіма мережами облгазів Фірташа.
Як повідомлялося, своїм розпорядженням від 28 травня Кабінет міністрів передав в управління державній компанії "Чорноморнафтогаз", що входить до групи "Нафтогазу", заарештовані активи облгазів, які суд раніше передав Нацагентству з питань корупційних активів (АРМА). Водночас вичерпний перелік переданих активів не був опублікований.
Нагадаємо, раніше суддя Печерського суду Києва передав в управління АРМА арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем, більшість з яких контролювали структури Дмитра Фірташа.
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